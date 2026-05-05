¿Anuncia desastres? La verdad detrás de la «mágica» nube de colores captada en Indonesia

Resumen: Como era de esperarse, el evento no tardó en tomarse las redes sociales. A través de TikTok, compartieron varios videos del momento exacto en el que la colorida nube se posaba sobre la ciudad.

Minuto30.com .- En las últimas horas se viralizó un video en el que el cielo pareció convertirse en un lienzo de acuarelas el pasado viernes 1 de mayo de 2026. Los habitantes de la ciudad de Bogor y sus alrededores (como Jonggol y Sentul) fueron testigos de un asombroso espectáculo visual: una brillante nube iridiscente teñida de intensos tonos rosa, verde, amarillo y púrpura que dejó a más de uno sin palabras.

El fenómeno fue tan inusual y llamativo que decenas de conductores detuvieron sus vehículos en plena vía pública para grabar el cielo.

Un fenómeno viral de proporciones globales

Como era de esperarse, el evento no tardó en tomarse las redes sociales. A través de TikTok compartieron varios videos del momento exacto en el que la colorida nube se posaba sobre la ciudad.

El impacto fue brutal: en cuestión de horas, los clips acumularon más de 50 millones de reproducciones. Mientras algunos usuarios escépticos aseguraban que se trataba de un montaje hecho con Inteligencia Artificial, miles de internautas maravillados compararon el paisaje con la icónica pista de carreras “Senda Arcoíris” (Rainbow Road) del videojuego Mario Kart.

¿Magia o ciencia? La explicación oficial

Ante el furor mundial, la Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) tuvo que pronunciarse para aclarar que el majestuoso avistamiento es un evento real y no tiene relación con el misticismo.

Ida Pramuwardani, directora interina de meteorología pública de la entidad, explicó que se trata de un fenómeno de óptica atmosférica conocido como nubes iridiscentes.

“Los colores del arcoíris aparecen porque la luz del sol interactúa con diminutas gotas de agua en el aire, provenientes de residuos de lluvia” indicó la experta.

Para que los colores brillen con tanta intensidad, la luz debe incidir en el ángulo perfecto sobre nubes recién formadas (o semitransparentes) donde las gotas de agua o cristales de hielo mantienen un tamaño muy uniforme.

Además, en el caso específico de Bogor, había una enorme nube tipo cumulus bloqueando parcialmente la luz, lo que le dio a la iridiscencia esa forma irregular y espectacular.

¿Anuncia un desastre natural?

Las autoridades fueron enfáticas en desmentir los rumores de que este evento sea un presagio de tormentas severas o sismos. Según la BMKG, la presencia de estas nubes simplemente indica el crecimiento de nubes convectivas en la zona y sugiere que podrían presentarse algunas lluvias locales inofensivas.

La ciencia detrás de las “nubes arcoíris”

La magia ocurre gracias a la difracción de la luz. Para que este fenómeno se dé, tienen que alinearse condiciones muy específicas:

Nubes delgadas y uniformes: Suele ocurrir en nubes muy finas (como los cirrocúmulos o altocúmulos lenticulares) que recién se están formando.

Gotas del mismo tamaño: Las diminutas gotas de agua o cristales de hielo dentro de la nube deben tener un tamaño casi idéntico. Cuando la luz del Sol (o a veces de la Luna) choca con ellas, la luz se desvía y se separa en su espectro de colores, creando esos parches rosados, verdes, azules y violetas.

Cercanía al sol: Este fenómeno se forma en un ángulo muy cercano al Sol, por lo que a veces el exceso de luz nos impide verlo a simple vista.

¿El “último” fue en Indonesia?

Es muy probable que hayas visto algún video o fotografía espectacular y reciente proveniente de Indonesia que se hizo viral en redes sociales, ya que los cielos tropicales o montañosos suelen regalar postales increíbles de este fenómeno.

Sin embargo, para ser precisos con la realidad, es un mito que ese haya sido el “último”. Las nubes iridiscentes ocurren con bastante frecuencia alrededor de todo el mundo de forma simultánea. ¡No son exclusivas de un solo país! De hecho, si las condiciones atmosféricas son las adecuadas, tú mismo podrías llegar a ver una sobre el cielo de Medellín en una tarde despejada con nubes altas.

Un consejo para cazarlas

Si alguna vez quieres intentar ver una, el mejor truco es bloquear el sol directo con tu mano, detrás de un edificio o de un árbol. Como la iridiscencia ocurre en las nubes que están casi pegadas al sol, hacer sombra sobre el disco solar te permitirá proteger tus ojos y revelar los colores pastel escondidos en el cielo.