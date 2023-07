Fotos. ¿Trapitos al sol?: Anuel AA y 6ix9ine se lanzan fuertes verdades en redes

Una fuerte polémica se ha desatado entre Anuel AA y el rapero Tekashi69, caracterizado por su estilo de vida provocador, después de que le dejara un fuerte mensaje en la foto que decidió compartir Anuel de su hija con Yailin ‘La más viral’, su exesposa.

La imagen, que fue publicada el día del nacimiento de Cattleya, sin autorización de la madre, mostraba el rostro de la niña. Por lo que inmediatamente encendió las redes y la furia del rapero, en el que expresó su desacuerdo y lo tildó de «rata».

«Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses», fue una parte de lo que escribió Tekashi69.

Y por si no fuera poco, el rapero siguió acusando a Anuel de mal padre y ausente a través de las historias de su Instagram.

«Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una r4ta, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes», también dijo Tekashi69.

Pero en las últimas horas, Anuel no se quedó con eso y continúo la polémica también en sus historias, en el que expuso públicamente a Tekashi69 mediante unas noticias publicadas por medios internacionales, en el que supuestamente acusarían al rapero de delitos sexuales contra menores de edad.

Además de pedirle que se alejara de su hija.

No se sabe en qué terminará esta polémica, pero lo cierto es que ha dividido miles de opiniones de sus seguidores.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

Más noticias de Entretenimiento