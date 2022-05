Melissa Vallecilla es la joven de raíces colombianas que estaría en embarazo del artista Anuel AA y hace algunas horas informó que el famoso será padre de una niña.

La joven nació en Houston, Texas, y sus padres son colombianos. Tiene 28 años, vive en su ciudad natal, estudió finanzas y trabaja en una compañía financiera.

La polémica comenzó desde Melissa contó en algunos medios que conoció a Anuel en una fiesta privada y mantuvieron una relación por varios meses, antes de que Anuel hiciera pública su relación con la dominicada y además contó que lo hizo porque quiere que el reguetonero se haga responsable por su embarazo.

Luego de esto, hakearon sus redes sociales y ella afirmó que había sido Anuel.

«Hay pruebas suficientes y no tengo que mentir… Mandaste a que me hackearan mi cuenta oficial, pero no me voy a rendir …» aseguró Vallecilla

Anuel si tendrá su ‘bebecita’ pero no con Yailin, su novia.

Cabe recordar que hace algunos días el puertoriqueño junto a su novia Yailin contaron que anhelan tener un hijo, especialmente una hija y desmintieron los rumores de un posible embarazo.

Con esto, se sabe entonces que Anuel tendrá la hija que tanto quería pero no con su actual novia.

