[VIDEO] ¿Indirecta para Karol G?: Anuel se dejó llevar en concierto y explotó contra fan

Uno de los cantantes que continúa dando de que hablar es el reggaetonero Anuel AA, quien desde hace algunos meses no ha parado de estar en polémica, ya sea por su relación con Yailin la más viral o por supuestamente no haber superado a su ex, Karol G.

Y es que en diferentes ocasiones se han visto diferentes actitudes que han dejado con la duda a los seguidores del cantante, una vez más los usuarios en redes sociales dejaron entrever que Anuel muy posiblemente aún recuerda a Karol G, sin embargo, no de una manera bonita.

Fue el pasado 18 de junio cuando Anuel se presentó en España con motivo de la gira de su más reciente disco, «Las leyendas nunca mueren», donde le comenzaron a tirar objetos al cantante y al precartarse de la situación, el puertorriqueño no dudó en señalar quién habría sido.

«¡Mira! El que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con peluca azul, esta que quiere llamar la atención… que no sea tan tonta, tan infeliz, me cag* en tu vida mil veces», dijo en pleno concierto Anuel.

Anuel y las indirectas a Karol G.

Sin embargo, tras exponerla a la asistente en público, el intérprete de «Secreto» también pidió respeto, pues aseguró que asistir a su concierto con un distintivo de Karol G es ofensivo.

«Yo respeto al público, pero me tienes que respetar tú a mí también, ¿Oíste? La peluquita esa y tirándome una botella, cag**e en tu madre», finalizó el reguetonero.

Como era de esperarse diferentes usuarios en redes sociales reaccionaron al video donde aseguran que sigue pensando en su ex pareja, la intérprete de «Provenza».

