El 2024 trae nuevas oportunidades y el cantante Anuel comparte que tiene una que será parte integral de su carrera.

Con una gran foto en instagram Anuel AA se describió como un «todero» para compartir que se viene un sueño. Será un salto como actor de Hollywood. Para anunicarlo contó con su novia Laury Saavedra expresando en cuanto a las oportunidades que: «No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi álbum nuevo». «Ahora en febrero y marzo va a salir una sola de canciones y remix nuevos, más el álbum inundando la calle, pero lo más h.p. es todo lo que está pasando en mi carrera aparte de la música».

Anuel Actor Hollywood

El cantante al referirse a todas sus habilidades no dejó ninguna por fuera: «Yo soy trapero, canto reggaetón, rapeo, modelo, soy un diseñador empezando en la industria de fashion y este año debuto actuando en Hollywood como siempre lo soñé«, dijo. Compartiendo finalmente como primicia que la meca del cine lo espera. Aunque Anuel no dio detalles de la producción o película, las redes se agitaron y medios internacionales. El padre de Cattleya, la hija de Yailin «La más viral», Pablo y Ginea no cabe de la dicha pues esto se verá reflejado en el futuro de sus hijos.

Para dejar claro que este es su año después de la recaída de salud, hizo su tiradera para quienes lo daban perdido. «Todo el mundo pensaba que se me había jod%$# la carrera»… «No subestimen a nadie en la vida». Emmanuel Gazmey Santiago, que es el nombre real de Anuel AA vive hoy «las mieles del amor porque su historia de altas y bajas es similar ala Laury Saavedra su actual pareja. La celebridad inició su carrera en redes sociales y el salto a la fama musical, se debió a colaboraciones como Ozuna. Despertando habilidades como compsitor y cantante.

Annuel «todero de la industria showbiz»

