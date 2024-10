Anuel brinda seguridad a hija de Yailin y se apersona como padre de la misma para que nada le pase por si Tekashi hace algo.

Fue en marzo del 2023, cuando Anuel y la más viral Yailin, le dieron la bienvenida a su hija Cattleya. Luego vino una separación que sorprendió a mucho y programas de variedades que dieron cuenta de la ruptura. La historia un giro más inesperado al ver que la dominicana, se unió al rapero y cantante urbano Tekashi 6ix9ine quienes compartían varias excentricidades viéndoles felices. La novela desde septiembre se fue desgastando con denuncias de amigos a ella y productores musicales que algo no estaba bien. Alofoke, Diamand La Mafia y periodistas dominicanos, denunciaban pero ella desmentía tal vez presionada. Ahora que sucedió la filtración de videos, se conoce que Cattleya está con su abuela fuera de Miami. Pero la noticia es que como padre de ella Anuel se contactó con la madre de Yailin. Donde se confirma que el cantante, les ha brindado un equipo de seguridad para que la acompañe siempre. De acuerdo a Vladimir Gómez, quien fuera publicista de La Más Viral» ratifiacándolo a Chisme No Like, que el puertorriqueño ha proporcionado ayuda Wanda Díaz, mandre de Yailin que ahora que está a cargo de Cattleya en República Dominicana.

ANUEL SE PRECIA DE SER UN BUEN PADRE

El Dato: Anuel tiene tres hijos Pablo, Gianella y Cattleya todos de diferentes madres

