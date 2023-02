[VIDEO] Anuel AA confirmó que terminó su relación con Yailin

in

A través de un ‘Live’ en su cuenta de Instagram en donde suma más de 30 millones de seguidores, el intérprete de ‘Secreto’, Anuel AA realizó el inesperado anunció.

Por medio de una transmisión en vivo donde dijo: “estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”.

El artista no brindó muchos detalles, pero sí pidió apoyo y respeto para la mamá de su segundo hijo, “No vamos a hacer un circo hablando del porqué sí, porqué no. A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con cojon#$% en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco”.

