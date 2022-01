in

El cantante puertorriqueño Anuel AA mostró que se haría en el lugar donde tenía el tatuaje que se hizo de Karol G.

A través de redes sociales Anuel sorprendió a sus seguidores al dejar ver el momento exacto en el que le están borrando el tatuaje que se hizo en honor a su exnovia la artista paisa Karol G .

El tatuaje le cubría parte de su espalda.

En uno de los videos publicados en los estados de Instagram, dejaba ver que le estaban pegando sobre el tatuaje que se hizo con su cara y del Karol G, lo que sería el diseño del nuevo tatuaje.

Recordemos que hace poco el artista dijo que Karol G ya era pasado en su vida.

Durante algunas de las últimas entrevistas que hizo Anuel se le notó algo serio cuando le preguntaron por su expareja, la cantante paisa Karol G. Recordemos que el cantante puertorriqueño tiene una relación con ‘Yailin la más viral’.

“Lo que se ve no se pregunta. Papito, lo que he compartido, lo he compartido en redes sociales. Pero el álbum está número uno en todo lado y está prendido en todo lado”, dijo Emmanuel a uno de los presentadores que le pregunto por Karol G.

“Ya eso es pasado, yo tengo una relación nueva, está en las redes, tú lo has visto”, le dice Anuel AA al entrevistador. Él le responde: “Claro, yo sé. Bueno cuéntame de Yailin, tienes toda la razón, no es de caballeros”.