[FOTOS] Anuel AA dio cuatro opciones por las qué se considera inolvidable, ¿mucho ego?

Luego del estreno de Karol G y Shakira ‘TQG’ las dos colombianas han sido muy aplaudidas por seguidoras del mundo y junto a ellas, se volvieron tendencia mundial, Anual AA y Piqué, esto, porque todos los fans, relacionan la letra con ellos.

Siendo mencionados en miles de comentarios y memes, es normal que tanto el cantante como el exfutbolista puedan sentirse aludidos, pero en ellos está si ponen atención a estos comentarios y se alborotan.

Y al parecer, esta canción y los comentarios si lograron llamar la atención de Anuel AA, quien casualmente compartió hace poco una publicación en su cuenta de instagram, donde hace una breve en cuesta, dando cuatro opciones, que para él pueden ser esa razón por la que es «un hombre inolvidable»

«DEBATE AMISTOSO: Cuál es la razón de que ANUEL AA sea tan inolvidable ???????

POSIBLES TEORÍAS:

A.) LA PERLA

B.) LA LENGUA

C.) EL SEXO INCREÍBLE

D.) TODAS LAS ANTERIORES

MI OPINIÓN ES QUE esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA!» Escribió en la publicación

Esta publicación ha generado mucha controversia en los seguidores del cantante, pues no lo bajan de hombre egocéntrico.

«Respuesta a tus inventadas teoría. A.) Tu calvicie. B.) Bbbrrrrrrrrrrrrrr. C.) Precoz. D.)Una te tenía bonito Y no sigas viendo sus historias».

«E.) SOLO TE USARON PARA CREAR POLÉMICA Y FACTURAR cuidado al bajarse de esa nube!

Respuesta amistosa».

«La perla no es, las mujeres tienen la capacidad de controlarse no como los hombres.

La lengua si lo dices sexualmente hasta una mujer sabe hacerlo, pero si lo dices por tu dialecto no creo habla mejor un niño de 2 años».

«El sexo tampoco es, las mujeres podemos satisfacernos solas, y nos puede gustar el sexo de cualquiera».

«Lo que lleva a la conclusión que ninguna de las anteriores! Menos mal que no colocaste inteligencia por que tienes cero! Acostandote con mujeres sin preservativo que quien sabe cuantas veces lo haces con las ganas de satisfacer honores perdidos, pero si repartiendo enfermedades.

Admítelo no escuchaste bien el álbum parece jajaja ella te tenía bonito»

«Que egocéntrico. Tu ego es igual de grande que tu frente y u habilidad para perder grandes mujeres como Karol G»

