Anuel AA no se quitó el tatuaje de Karol G y dice que sigue enamorado de ella

El cantante puertorriqueño Anuel AA lleva un largo tiempo siendo blanco de críticas por su ruptura amorosa con Karol G y su actual situación sentimental con Yailin.

Han pasado y especulado muchas cosas desde que su relación con la cantante paisa llegó a su fin, desde que se borró o no se borró todos los tatuajes de Karol hasta que supuestamente esperaba un bebé con su actual novia.

Anuel AA aclaró las dudas en su nueva canción.

Recientemente, Anuel AA estrenó su nuevo sencillo ‘McGregor’, en el que al parecer le canta varias frases a Karol G, sin embrago en una parte del nuevo sencillo si la nombra: «Yo soy tan hijo de p…. que ya no estoy con Karol G y el tatuaje nunca me lo he borrado».

Ante esta parte de su canción muchos cibernautas están con la duda de porque Anuel AA porque no quitó esa frase en donde nombra a su ex, el puertorriqueño tuvo la oportunidad ya que, al parecer, el video es viejo.

En otra estrofa de su canción menciona: «Los de 100 son azules como el pelo de Karol G», «Me encanta la blanquita pero estoy enamorao’ de la 30 que es morena».

