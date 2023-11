Antonio Banderas y Nicole Kidman protagonizarán la película de suspenso erótico ‘Babygirl’

Los Ángeles (EE.UU.), 21 nov (EFE).- El actor español Antonio Banderas y la intérprete estadounidense Nicole Kidman protagonizarán la película de suspenso erótico 'Babygirl', de la directora holandesa Halina Reijn para el estudio A24.

La cinta, escrita por la propia Reijn, examina las dinámicas de poder y la sexualidad en el ámbito laboral a través de la historia de una poderosa ejecutiva, encarnada por Kidman ('Moulin Rouge!', 2001), que comienza una relación prohibida con un becario, a quien da vida Harris Dickinson ('Triangle of Sadness', 2022), informaron medios estadounidenses este martes.

Banderas ('The Mask of Zorro', 1998) tendrá el papel del esposo de la ejecutiva, mientras que Sophie Wilde ('Talk to Me', 2022) dará vida a la asistente que será testigo de la relación que se gesta.

El filme comenzará su grabaciones en Nueva York a partir del mes de diciembre.

Esta es la segunda ocasión que Reijn es parte de un proyecto de la casa productora A24, responsable de títulos recientemente galardonados como 'Everything Everywhere All at Once' que triunfó durante la última edición de los Óscar con siete estatuillas, tras la película de terror y comedia 'Bodies Bodies Bodies' (2022).

Antes de dicho filme, Reijn debutó como directora con la cinta 'Instinct', que seguía a una psicóloga especializada en temas sexuales que se enamora de su paciente, un agresor que se encuentra en prisión.

El elenco de 'Babygirl' también está conformado por Jean Reno ('León: The Professional'), tiene como productor a David Hinojosa y a Julia Oh, Zach Nutman y Christine D’Souza Gelb como productores ejecutivos.

Este año A24 adquirió los derechos televisivos de las nuevas memorias de Paris Hilton y está desarrollando la novela 'Magnolia Parks', de Jessa Hastings.

Además, durante la huelga que protagonizaron los actores y guionistas de Hollywood, la productora alcanzó un acuerdo provisional con SAG-AFTRA para completar la producción de 'Opus' y 'Death Unicorn', que tiene como protagonistas a Paul Rudd y Jenna Ortega.

Por: EFE