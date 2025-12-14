¡Antisemitismo perverso! 11 muertos, 29 heridos y al menos 2 atacantes neutralizados deja tiroteo Australia

Resumen: Unas 29 personas fueron trasladadas a diversos hospitales, incluyendo a dos agentes de policía que resultaron heridos de gravedad.

Minuto30.com .- Un violento tiroteo sacudió a Australia durante una celebración de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, la playa más popular de Sídney. El ataque, calificado como un incidente terrorista, ha dejado un saldo de al menos 11 personas fallecidas y 29 heridas.

El Comisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que las autoridades recibieron múltiples reportes de disparos alrededor de las 18:47 (hora local) en Archer Park, una zona verde de Bondi Beach, donde se celebraba un evento al que asistían más de 1.000 personas para marcar el inicio de Janucá.

La policía confirmó que se neutralizaron a dos atacantes y se investiga si habría existido un tercer tirador.

Uno de los atacantes está muerto; mientras que el el otro atacante se encuentra bajo custodia policial en estado crítico y gravemente herido.

Declaración de Terrorismo

Unas 29 personas fueron trasladadas a diversos hospitales, incluyendo a dos agentes de policía que resultaron heridos de gravedad.

El Comisionado Lanyon designó el ataque como un incidente terrorista. El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, condenó el hecho en un comunicado: “Un acto de antisemitismo perverso, un acto de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestro país. No hay cabida para este vil acto de violencia y odio.”

Vídeo completo de 10 minutos del tiroteo contra la celebración de la fiesta judía Hanukkah en Bondi Beach, Sydney, Australia. Se aprecia al tirador principal haciendo gestos varias veces a los australianos que no eran su objetivo, al parecer pidiéndoles que se alejaran. pic.twitter.com/yyKVUdohHd — Tricorniosgreen (@TerciosVerdes) December 14, 2025

