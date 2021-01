Un ballenato llegó con vida hasta una playa de Arboletes, Antioquia, al ser vista por los lugareños, de inmediato intentaron ayudarla pero no fue posible.

Según versiones, la cría de ballena agonizaba en una playa conocida como Rio Hobo, hasta allí llegaron personas que con toda su fuerza intentaron regresarla al agua, pero ante sus ojos y sus esfuerzos, la criatura murió.

Quienes viven en el sector, aún no se explican lo sucedido, pues según ellos, este animal es una especie que no habita en el caribe colombiano y no debía llegar hasta esta playa.

Aunque se desconocen las causas de la muerte del ballenato, la misma comunidad ayudó a sepultarlo, mientras las autoridades ambientales investigan lo sucedido.

En una playa de este mismo municipio, encontraron un delfín muerto hace dos días.

