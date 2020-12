Este miércoles 2 de diciembre fue la inauguración de la primera etapa de la Plaza de Ferias del municipio de Sonsón, dotada tecnológicamente para apoyar la producción, transformación y comercialización de la ganadería en la subregión del Oriente antioqueño.

Esta inversión era una prioridad dado que en el municipio la Plaza de Ferias no cumplía con la normatividad ICA para su funcionamiento, su estructura era inadecuada y no permitía una fácil limpieza y desinfección; no tenía garantía de bioseguridad y de bienestar animal, detalló la Gobernación de Antioquia.

Además, se presentaban situaciones en las que se obstaculizaba la vía Sonsón – Nariño, dando como consecuencia la generación de comercialización en predios no aptos para dicho evento, propiciando no solo problemas sanitarios, sino la reducción de ingresos para la feria.