16 egresados del Liceo Antioqueño de Bello y uno de los conductores del bus murieron en el lamentable accidente, el pasado 14 de diciembre. paz en sus tumbas. Fotos: Redes Sociales

Resumen: A pesar de la magnitud de la tragedia, no hubo un sepelio colectivo. Por decisión de los padres y allegados, se optó por realizar ceremonias individuales, permitiendo que cada familia despidiera a sus hijos en la intimidad de sus creencias y afectos, aunque unidos por un duelo departamental.

Antioquia no sale de la tristeza: Duelo y sepelios íntimos de las 17 víctimas del accidente del bus

Minuto30.com .- Este martes 16 de diciembre quedará marcado como uno de los días más tristes en la historia reciente de Antioquia. En diferentes recintos funerarios, las familias dieron el último adiós a los 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y al conductor que perdieron la vida en el fatídico accidente vial del pasado domingo.

La tragedia ocurrió el 14 de diciembre, cuando un grupo de jóvenes recién egresados regresaba de Coveñas tras celebrar su viaje de graduación. Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa en sus vidas terminó abruptamente en el sector de El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza.

Aunque inicialmente las autoridades barajaron la hipótesis de un microsueño, con el paso de las horas han cobrado fuerza versiones sobre el presunto mal estado del vehículo. Testigos aseguran que el bus tuvo un intento fallido de salida desde Coveñas por fallas en la batería y posibles problemas mecánicos en el motor.

Los nombres de las víctimas hoy son recordados con profundo dolor por todo el país: Carlos Cardona, Daniel Arismendy Fernández, José Manuel Orrego Palacio, Juan Andrés Hincapié, Laura Salazar, María Camila Pérez Sánchez, María Fernanda Londoño Jiménez, Mariana Galvis Arias, Mariana Upegui Escobar, Mateo Castaño López, Mathías Berrío Cardona, Paulina Anduquia Builes, Sara Escobar Mera, Susana Arango Mejía, Valeria López, Yeraldin Yepes y el conductor, Jonatan Alexander Taborda.

El operativo de retorno de las víctimas comenzó la misma noche del domingo, cuando los cuerpos fueron trasladados a Medellín en un helicóptero de la Policía Nacional. Desde el comando de la institución, fueron remitidos a la sede de Medicina Legal para los procedimientos forenses necesarios antes de la entrega a sus seres queridos.

A pesar de la magnitud de la tragedia, no hubo un sepelio colectivo. Por decisión de los padres y allegados, se optó por realizar ceremonias individuales, permitiendo que cada familia despidiera a sus hijos en la intimidad de sus creencias y afectos, aunque unidos por un duelo departamental.

Los servicios fúnebres se distribuyeron en distintos puntos del área metropolitana y municipios cercanos. Las salas de Los Olivos, Campos de Paz, Villanueva y sedes en Barbosa se llenaron de flores blancas, uniformes escolares y fotografías de jóvenes que soñaban con un futuro brillante.

El sector de la educación y el pueblo “bellanita” han sentido este golpe de manera devastadora. El Liceo Antioqueño, lugar donde estos jóvenes compartieron años de aprendizaje, hoy luce lazos negros en señal de respeto por una generación que no pudo llegar a la universidad.

De manera paralela a las exequias de los estudiantes, este martes también se llevó a cabo la ceremonia fúnebre de Jonatan Alexander Taborda, el conductor del vehículo. Su fallecimiento también enluta a una familia trabajadora que hoy busca respuestas sobre las condiciones en las que se realizó el viaje.

Antioquia entera permanece en oración y bajo decreto de luto. Mientras las banderas ondean a media asta, las autoridades intensifican las investigaciones para determinar si hubo negligencia mecánica en este siniestro que apagó 17 vidas en las carreteras del Nordeste.