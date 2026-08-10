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Resumen: Antes de detallar los daños materiales, el mandatario seccional hizo un enérgico llamado a la cordura y a la responsabilidad ciudadana, alertando sobre la circulación de cadenas falsas en redes sociales que intentan predecir nuevos movimientos telúricos

¡Antioquia en emergencia! Gobernador reporta colapso de viviendas y cúpulas de iglesias tras fuerte sismo

Minuto30.com .- El coletazo del potente sismo de magnitud 7.4, cuyo epicentro se registró en San José del Palmar (Chocó), ha dejado un rastro de destrucción en varias subregiones del departamento de Antioquia.

El gobernador Andrés Julián Rendón asumió el control de la emergencia instalando de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU). Desde allí, entregó el primer balance oficial de las afectaciones, confirmando que la infraestructura pública, religiosa y residencial de varios municipios sufrió daños considerables.

El llamado a combatir la desinformación

Antes de detallar los daños materiales, el mandatario seccional hizo un enérgico llamado a la cordura y a la responsabilidad ciudadana, alertando sobre la circulación de cadenas falsas en redes sociales que intentan predecir nuevos movimientos telúricos.

«Por favor, atentos a información oficial y no rumores que generan más pánico y confunden. No tenemos certezas sobre las réplicas ni los horarios que estas, en caso de presentarse, se den», enfatizó Rendón a través de su cuenta de X.

Balance preliminar de daños en Antioquia

El barrido inicial realizado por los organismos de socorro en las diferentes subregiones arroja un panorama preocupante, especialmente para el patrimonio arquitectónico y las viviendas antiguas. Este es el consolidado de daños reportado por el gobernador:

Venecia: Se derrumbó por completo la cúpula de la iglesia principal.

Támesis: En el sector El Hoyo una vivienda se desplomó. Adicionalmente, se presentan grietas en la iglesia del municipio.

Sonsón: Se reporta el desplome de una casa abandonada en zona urbana y el coliseo municipal presenta serias afectaciones en su techo.

Jericó: Se informan vigas agrietadas que comprometen la estructura de la estación local.

Hispania: Se agrietaron las paredes de la estación de Policía y el coliseo municipal registró daños.

Remedios: La subestación La Cruzada presenta grietas al interior de una de las habitaciones de la unidad.

Cañasgordas: Se reportan grietas de consideración en la iglesia municipal.

La Unión: Daños estructurales confirmados en el coliseo y en varias viviendas del sector.

En este momento, personal de Gestión del Riesgo departamental y local se desplaza hacia los puntos más críticos para acordonar las zonas afectadas, evaluar el riesgo de colapso de las estructuras agrietadas y determinar si es necesaria la reubicación temporal de más familias.

Las autoridades reiteran a la comunidad antioqueña la importancia de mantenerse en zonas seguras, alejados de edificaciones averiadas y estar atentos únicamente a los canales oficiales de comunicación.