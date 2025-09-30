Las semifinales de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia arrancaron con emoción y dos equipos tomaron la delantera en sus respectivas series de play off este lunes 29 de septiembre, quedando a solo un triunfo de asegurar su cupo en la gran final.

El enfrentamiento entre Marinilla y Barbosa fue un verdadero choque de trenes que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

Tras un intercambio constante de canastas, el partido se extendió a dos intensos overtimes, finalizando con un marcador de 114-112 a favor de Marinilla.

Con este ajustado resultado, Marinilla toma la ventaja en la serie, aunque deberá enfrentar el desafío de ratificar su triunfo como visitante en la casa de Barbosa.

Noche de definiciones en Antioquia: Dos duelos a muerte por el tiquete a la final en la Copa Élite de Baloncesto

En la otra llave, Girardota dio el primer golpe al imponerse con autoridad sobre Guarne por 88 a 84.

El conjunto visitante demostró una combinación de solidez defensiva y un ataque demoledor que fue clave para inclinar la balanza.

Esta victoria deja a Girardota a un único paso de instalarse en la disputa por el título.

Los segundos choques de las semifinales prometen ser de alto voltaje. Girardota vs. Guarne se jugará en territorio girardoteño a las 6:00 p.m., donde Girardota intentará finiquitar su clasificación ante su público.

Barbosa vs. Marinilla será a las 8:30 p.m., un duelo crucial donde Barbosa buscará forzar un tercer y definitivo juego, mientras Marinilla sueña con sellar su tiquete a la final.

