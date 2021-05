La Selección Antioquia derrotó 2-0 su similar de Bogotá, en la penúltima fecha de la Fase Final del Campeonato Nacional Sub-13 “Copa Win Sports” 2021 ,que tiene como sede la cancha sintética de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol.

El representativo de mujeres despachó a las anfitrionas se impuso con dos golazos, y pudieron ser más ante la superioridad futbolística del equipo que dirige el profesor Alejandro Posada.

Ahora a esperar la última jornada dominical para cerrar ante Risaralda y atentos el desenlace del juego de fondo entre bogotanas y vallecaucanas.

Antioquia formó con Alina Estrada; Elizabeth Gómez, Sofía Álvarez, Paola Morales (c), Sahara Valencia; Laura Cano, Susana Castaño; Samantha Egea, Sofía Orozco, María Román; y Shara Córdoba.

La Selección Antioquia respondió al reto

La selección Antioquia Sub-13 de mujeres sabía que tenía que ir a la cancha solo por el triunfo y con la motivación al 200 porque el rival de turno venía de ganar sus dos primeros juegos.

Los nervios y la ansiedad quedaron en el hotel y la jerarquía, el buen fútbol y los goles los llevaron en el maletín.

El compromiso inició con una Bogotá tratando de imponer su localía, pero al pasar de los minutos Antioquia se hizo dueña de la pelota y no les permitió a las capitalinas acercarse con peligrosidad, por el contrario, fueron las antioqueñas las

que tuvieron la iniciativa para buscar romper el arco en la etapa del complemento.

Las emociones esperaron para el segundo tiempo, apenas se estaban acomodando en el terreno de juego y a los 6 minutos Sofía Orozco se inventó una pintura de gol, por la derecha y dentro del área sacó un remate imposible de atajar para mandar ese balón a darle mil besos a la red.

Las integrantes de la Selección Antioquia querían más, es así como al minuto 14 después de una falta a unos 20 metros del arco contrario, Sahara Valencia la volvió a mandar al fondo de las piolas, remate de pierna zurda a la mano izquierda de la guardavallas bogotana.

Las nuestras supieron mantener el resultado hasta la finalización del encuentro, con orden, posesión y contra- ataque, también por la muñeca del cuerpo técnico que desde el banco mandaron cambios productivos y eficaces para el elenco “maicero”.

“En el momento de mi gol el juego estaba muy cerrado y no sabíamos cuando íbamos a hacer un gol, cuando me llegó la pelota al área yo estaba tratando de buscar el arco entonces cuando vi la oportunidad traté de chutar, pero yo pensé

que no se iba a meter porque la portera estaba bien parada y cuando vi que se metió fue demasiada la alegría y nos puso por encima del marcador y eso motivó más al grupo”, manifestó Sofía Orozco, autora del primer gol de la Selección Antioquia.

Lea también: James Rodríguez perdió el rumbo, también como líder

Resultados de la cuarta fecha viernes 28 de mayo:

 Tolima 0-0 Risaralda.

 Selección Antioquia 2-0 Bogotá.

*Descansó Valle.

Tabla de posiciones

1° Valle 7

2° Bogotá 6

3° Antioquia 5

4° Tolima 2

5° Risaralda 1

Lea también: James Rodríguez, molesto por exclusión de la Selección Colombia

40+1’ST. Victoria muy importante de Antioquia para llegar con posibilidades de ganar el título a la última jornada ¡Felicidades selección!#Antioquia 2-0 @BogotaLFB

⚽Goles: S. Orozco y S. Valencia

📅Fecha 4

🏆Torneo Nacional Sub-13 de mujeres – Fase Final pic.twitter.com/6quivPuvj3 — Liga Antioqueña de Fútbol (@AntioquiaLAF) May 28, 2021

Con información de LAF