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    Antioquia cuida a sus niños: capturan a seis individuos por delitos sexuales y violencia intrafamiliar

    Las capturas se lograron en municipios del Suroeste, oriente, occidente y nordeste de Antioquia

    Publicado por: SoloDuque

    Antioquia cuida a sus niños: capturan a seis individuos por delitos sexuales y violencia intrafamiliar

    Resumen: Se hace un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, recordando que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre las autoridades, las familias y la comunidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Policía Judicial de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), logró importantes resultados operacionales contra personas presuntamente responsables de conductas que vulneran la integridad y libertad sexual de menores de edad.

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    Capturados en Yolombó

    Entre el 11 y el 15 de mayo, y gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fueron materializadas seis capturas por delitos de alto impacto que afectan gravemente a esta población priorizada. Estas actividades operativas se desarrollaron en los municipios de Andes, El Santuario, San Jerónimo, Támesis y Yolombó.

    Dentro de los resultados obtenidos se destacan dos capturas por el delito de acto sexual violento agravado; una captura por los delitos de acto sexual violento y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años; dos capturas por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años; y una captura por violencia intrafamiliar agravada, conducta que afecta directamente los entornos protectores de niños, niñas y adolescentes.

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    Captura lograda en Támesis

    La Policía Antioquia reitera que estos resultados hacen parte del compromiso institucional para prevenir, investigar y judicializar conductas que vulneren la dignidad, integridad y libertad de la niñez y adolescencia, siempre bajo criterios de legalidad, respeto por los derechos humanos y garantía del debido proceso.

    Asimismo, se continúan fortaleciendo las capacidades investigativas y operacionales en cada municipio del departamento, priorizando la atención de casos relacionados con violencia sexual, maltrato y cualquier tipo de afectación contra menores de edad, con el propósito de consolidar entornos más seguros y protectores.

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    Captura lograda en Andes

    Finalmente, la Institución hace un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, recordando que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre las autoridades, las familias y la comunidad.

    La Policía Nacional continuará trabajando de manera articulada, decidida y contundente por una Antioquia donde nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos seguros, libres de violencia y con garantías plenas para el ejercicio de sus derechos.

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    Captura lograda en Santuario

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    Captura lograda en San Jerónimo

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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