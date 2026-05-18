Resumen: La Gobernación de Antioquia y el INPEC adelantan un plan para descongestionar estaciones de Policía y guarniciones militares del departamento mediante el traslado de personas privadas de la libertad a centros penitenciarios. En los últimos meses, 180 internos han sido reubicados en diferentes cárceles del país, con el fin de reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de reclusión, en cumplimiento de lineamientos judiciales.

Antioquia alivia la carga en estaciones de Policía y guarniciones militares con el traslado de 180 reclusos

La Gobernación de Antioquia, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), continúa ejecutando un plan para reducir el hacinamiento en estaciones de Policía, centros de detención transitoria y algunas guarniciones militares del departamento. Como parte de estas acciones, en los últimos meses han sido trasladadas 180 personas privadas de la libertad hacia establecimientos penitenciarios del orden nacional.

Según informó la administración departamental, estas personas se encontraban recluidas en instalaciones temporales de la Policía en Antioquia, la Policía de Urabá y unidades de la Séptima División del Ejército Nacional, espacios que venían presentando presión por sobreocupación.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que estas medidas buscan no solo aliviar la congestión en dichos centros, sino también fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública en territorio.

Además, indicó que estos traslados se enmarcan en el cumplimiento de disposiciones emitidas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU-122 de 2022, relacionada con las condiciones de reclusión en centros transitorios.

Traslados recientes en varias subregiones

De acuerdo con la información oficial, en la última semana se efectuó el traslado de 80 personas privadas de la libertad desde estaciones de Policía en Antioquia y Urabá, así como desde instalaciones militares de la Séptima División del Ejército.

Estas personas fueron reubicadas en establecimientos penitenciarios ubicados en Santa Rosa de Osos, Yarumal, Sonsón, Itagüí (La Paz), Puerto Triunfo y Apartadó, como parte de la redistribución de la población carcelaria.

La Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia), y el INPEC (@INPEC_Colombia), trasladaron a 180 detenidos desde estaciones de Policía y guarniciones militares hacia cárceles del orden nacional, buscando descongestionar centros transitorios de detención. pic.twitter.com/vxWTsbnE3W — Mauricio Vanegas (@Marovaan) May 18, 2026

A estos movimientos se suman otros 100 traslados realizados previamente en diciembre, cuando internos que permanecían en estaciones de Policía y centros de detención transitoria también fueron enviados a cárceles de Sonsón, Itagüí, Puerto Triunfo y Apartadó.

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Apoyo logístico y fortalecimiento institucional

Como parte del acompañamiento al sistema penitenciario, la Gobernación de Antioquia también entregó tres motocicletas al INPEC, modelo Yamaha XTZ 250, con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia y custodia en los establecimientos carcelarios de Yarumal y Apartadó.

De igual forma, se realizó la entrega de 180 kits de aseo personal y 180 kits de bienestar para la población privada de la libertad, como apoyo a las condiciones de permanencia en los centros penitenciarios del departamento.

Medida para aliviar el hacinamiento

Las autoridades han reiterado que el hacinamiento en estaciones de Policía y guarniciones continúa siendo una problemática recurrente en varias regiones del país, lo que ha obligado a implementar estrategias de traslado y reubicación de personas privadas de la libertad.

En ese sentido, el trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia y el INPEC busca descongestionar estos espacios y mejorar tanto las condiciones de reclusión como la operatividad de las instituciones encargadas de la seguridad.

Con estas acciones, el departamento avanza en un plan gradual de reorganización del sistema de detención transitoria, mientras se mantienen los esfuerzos para cumplir con los lineamientos judiciales y garantizar condiciones adecuadas en los centros de reclusión.