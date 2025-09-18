Minuto30
    Cinco Antioqueños con cupo al Mundial de Patinaje Artístico en China
    Cuatro patinadores de Antioquia clasifican al Mundial de Patinaje Artístico en China, liderando la delegación colombiana tras el Nacional Interligas en Sabaneta. Foto: Cortesía Liga de Patinaje de Antioquia / Créditos al autor
    • Tras el reciente Campeonato Nacional Interligas de patinaje artístico, celebrado en el coliseo Zona Norte del Municipio de Sabaneta, llegaron noticias.

    Además de que la Liga de Patinaje de Antioquia se alzó con el título general, también aseguró una importante representación en el próximo evento mundial de la disciplina.

    Esta competencia fue determinante para definir a los atletas que portarán los colores de Colombia en la cita global.

    La Federación Colombiana de Patinaje oficializó la selección de los deportistas que competirán en el Mundial que se llevará a cabo en Beijing, China, del 17 al 30 de octubre del presente año.

    La delegación colombiana estará compuesta por cuatro atletas seleccionados directamente y 19 deportistas avalados, consolidando una robusta participación nacional en el certamen internacional.

    Cinco Antioqueños con cupo al Mundial de Patinaje Artístico en China

    Dentro de este grupo de atletas avalados, cinco deportistas del registro de la Liga de Patinaje de Antioquia han obtenido su cupo.

    Ellos viajarán bajo la dirección y orientación del técnico Oscar Alejandro Rivera, llevando consigo las expectativas y el orgullo colombiano a la capital china para demostrar su talento y dedicación en la pista.

    Los patinadores antioqueños que representarán al país son María Paulina Pérez en la modalidad de Danza; Michel Upegui Duque en Solo Danza; y Jacobo Viera Balanta, quien tendrá una doble participación en Solo Danza y Pareja de Danza.

    Finalmente, la lista se completa con Isabela Amaya Múnera, quien competirá en la modalidad de Pareja de Danza, formando equipo precisamente con Viera.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

