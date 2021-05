Fotos y videos: «Lo hago por amor al país», antioqueño trotó 500 kilómetros para tratar de hablar con Duque

Julián Esteban Villegas, un joven de 28 años y oriundo del municipio de Rionegro, Antioquia, trotó 500 kilómetros hasta Bogotá para tratar de hablar con el presidente -Iván Duque-, en el marco del Paro Nacional.

Y es que este valiente joven inició su recorrido desde su tierra natal el pasado 28 de abril y pasó por once departamentos, hasta llegar a la capital del país en las últimas horas. Villegas publicó en sus redes sociales varios momentos de su recorrido y captó la atención de internautas y comunidades.

Aunque este hombre logró llegar a Bogotá, su cuerpo presentó las ‘marcas’ de semejante trote y a través de sus redes sociales manifestó que: «Llegué muy aporreado, llegué rendido; casi faltándome dos cuadras tuve que sentarme porque la pierna derecha ya no me daba, me está doliendo mucho la rodilla (…) el sol me aporreó demasiado feo, me dio fiebre. Encontré unas personas maravillosas que me ayudaron durante la última parte del recorrido, me tendieron la mano, tengo que agradecerle al Huila y a toda Cundinamarca».

Asimismo, este joven dejó claro que hizo el recorrido de 500 kilómetros por «una Colombia sin corrupción, por un mejor país, no a la reforma a la salud, son muchas las razones por las que yo protesto, Colombia es el país más biodiverso del mundo».

Villegas espera entonces poder reunirse con el presidente Iván Duque, luego de llegar a Bogotá y señala que: «Para muchos puede ser una locura, pero lo hago con mucho orgullo».

Así documentó este antioqueño su recorrido de 500 kilómetros:

