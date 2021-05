VIDEO. ¡Terrible! Adolescente se habría quitado la vida tras denunciar abuso sexual por parte del ESMAD

En Popayán se conoció una terrible denuncia sobre la muerte de una joven de tan solo 17 años de edad, quien había denunciado que fue agredida sexualmente por parte de uniformados del ESMAD.

Varias organizaciones de derechos humanos dieron a conocer este lamentable caso el pasado jueves 13 de mayo y denunciaron que la menor de edad, se habría quitado su vida tras denunciar el abuso que sufrió en la noche del miércoles.

“Alertamos a las organizaciones defensoras de DD.HH. e instituciones garantes de derechos como Defensoría, Procuraduría y Personería a realizar veeduría y tomar acciones de protección frente a lo acontecido”, afirmaron las organizaciones.

De acuerdo con el relato que la misma adolescente publicó en sus redes sociales, en la noche del miércoles ella se dirigía para la casa de un amigo y aunque no estaba participando de las manifestaciones, estaba registrando con su celular lo que estaba ocurriendo.

La menor de edad denunció que los uniformados la capturaron de forma arbitraria, situación que también quedó registrada en medio de un video que ha sido difundido por redes sociales: . “En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnudando” quitando el pantalón”, afirmó la víctima en una red social.

La adolescente fue trasladada luego a la URI y según su relato, allí los uniformados se dieron cuenta que ella era hija de otro Policía. Por el momento, se encuentra en investigación qué fue lo que ocurrió en ese lugar hasta que la menor de edad recuperó su libertad.

También se espera que Medicina Legal entregue el dictamen para conocer las causas de la muerte y si fue víctima de algún acceso carnal.

Una joven de 17 años llamada Allizon Lizeth Salazar fue detenida por unidades del ESMAD en #Popayan en la noche de ayer, quienes al parecer la desnudaron y la ultrajaron, hoy lamentablemente decidió t3rm1n4r con su v1d4 #justiciaParaAlyson #YaCelacanto pic.twitter.com/kdpvffy5Bb — Ya Celacanto (@YaCelacanto) May 14, 2021

Al respecto, esto dijo la Policía de Popayán

Sobre los hechos el comandante Ricardo Augusto Alarcón Campos, de la Policía en Popayán, indicó que se trata de una noticias “falsa, vil y ruin”.

“Nos atrevemos a decir, de manera categórica, que es una noticia falsa por tres aspectos fundamentales. Primero, la menor nunca pisó instalaciones policiales. Por el contrario, una vez se conocen los hechos y se realiza el procedimiento por parte de las unidades policiales, la menor de edad es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, una vez se establece que se trata de una menor de edad, se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población. Se toma contacto con sus familiares y es entregada, en óptimas condiciones, a la abuela materna a las 22:51 horas de la noche”, afirmó el general Alarcón Campos de Popayán.

“Tercero, en la noticia manifiestan que los hechos tuvieron ocurrencia en la noche del día de ayer. La Policía Nacional, el día de hoy, sobre el medio día, conoció sobre la muerte de una joven de 17 años, que corresponde a la joven que fue conducida a las instalaciones de la URI el día de ayer. Los hechos ocurrieron el día de hoy en la mañana, en el lugar de residencia de esta joven”, indicó.

El uniformados indicó que ya hay una investigación al respecto: “En aras de garantizar la tranquilidad a toda la población de Popayán, la Policía Nacional ha solicitado, a través de la Fiscalía General de la Nación, que el Instituto Nacional de Medicina Legal establezca la causa de la muerte”.

El Comandante de la @Region4Policia, Brigadier General Ricardo Augusto Alarcón Campos, aclara a la opinión pública: pic.twitter.com/KMSQfDPK6D — CR. Boris Albor (@PoliciaPopayan) May 14, 2021