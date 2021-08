“Esto se lo regalo a mi país, a mis amigos, a mi familia», Anthony Zambrano

En la mañana de este jueves 5 de agosto, noche en Japón, Anthony Zambrano se colgó la medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos.

Con la hazaña deportiva realizada, el atleta colombiano quedó en la historia como el primero y único hombre, en obtener una medalla en pruebas de atletismo de unos Juegos Olímpicos.

Cabe recordar que Anthony Zambrano venía de ser subcampeón en el Mundial de Atletismo de Doha 2019. Además de ser doble campeón de los Juegos Panamericanos de Lima en la prueba de relevos 4×400 y en los 400 metros planos.

El atlanticense se suma a la lista de medallistas colombianos en el atletismo olímpico, con la antioqueña Ximena Restrepo, bronce en los 400 metros planos de Barcelona 1992, y Caterine Ibargüen, plata en el salto triple de Londres 2012 y oro en Rio 2016.

Anthony Zambrano, ¿Cómo se siente por haber hecho realidad este sueño?

“Primero que todo gracias a Dios. Esto se lo dedico a mi madre para el día de su cumpleaños y a mi país que le hacía falta una medalla. Sigo dándole una sorpresa mi país y sigo siendo un ejemplo para el deporte colombiano. El esfuerzo y el sacrificio no es en vano. Aunque haya tenido muchas adversidades y muchos obstáculos, he llegado aquí firme y he llegado a batallar con otros países, con las potencias del atletismo del mundo. Y repito que soy el segundo mejor del mundo en los 400 metros planos”.

¿Le favoreció el carril a Anthony Zambrano ? ¿Fue lo que esperaba de esta carrera?

“Pues la verdad que estoy acostumbrado a correr por el carril de afuera, pero el carril que me pongan para mí no es ninguna dificultad. Vengo preparado psicológicamente, positivamente, aunque tenía lesiones. El carril para mí es algo normal”.

“Dañé mi tipo de carrera, no tuve un buen remate, pero pude llegar de segundo y quería ser campeón olímpico. Siempre le he dicho a Dios que me dé lo que me merezco, ni más, ni menos, y bueno, mi puesto lo recibo con mucho amor. Por eso me arrodillé la pista y le di gracias. Repito, esto se lo regaló a mi país, a mis amigos, a mi familia y a la nueva generación del deporte colombiano y espero que en Nairobi me den sorpresas… a correr se dijo”.

Anthony Zambrano usted dice que el remate no fue el mejor. ¿Cómo fueron esos últimos 100 metros?

“No fueron mis mejores 100 (metros), pero saqué fuerza y valentía. Demostré que sí lo podía hacer. Cherry (USA) me dijo que por un poquito no me ganó y otra vez me ganó Gardiner (BAH). En esta vida hay que saber ganar y perder, o sea, lo que te mereces, ni más, ni menos. Vendrán nuevas competencias, seguiremos compartiendo y seguiré participando por mi país. Es un orgullo hacer parte de mi departamento, de Barranquilla, y sigo demostrando que en esta vida todo se puede lograr con disciplina, esfuerzo y amor”.

¿En quién pensó Anthony Zambrano cuando cruzó la meta?

“Siempre pienso en mi madre que es la mujer de mi vida, es con la mujer que yo me caso cada rato, es a la que yo todo se lo prometo y todo se lo cumplo. Seguiré dándole alegrías, ahora está llorando de la felicidad. Por ahí debo tener el celular loco de tanta felicidad, agradezco a mi país, a muchas personas que oraron por mí y no defraudé a mi familia ni a mi país. Lo hice con todo el amor de mi vida”.

¿En qué momento empezó a planificar Anthony Zambrano que estaría en el podio de los Juegos Olímpicos?

“Desde Río, me dije que en los próximos Juegos Olímpicos estaré participando en los 400 metros. Después de eso tuve una caída, una lesión. Mucha gente habla mal de mí, piensa miles de cosas malas, y bueno, me dieron la espalda. Pero eso no importa, siempre he sido una persona guerrera. Cuando mi mamá me dice se puede hacer, se hace. Soy su hijo único y todo se lo dedico a mi mamá. Volví a entrenar en el 2018, vine a callar bocas. Volví a Ecuador a entrenar con Nelson (Gutiérrez), fuimos al campeonato mundial y logramos 44:15. Ahora somos subcampeones del mundo y olímpicos… Y lo que falta por venir”.

Ximena Restrepo lo logró en el 92´ y Anthony Zambrano lo logra una década después, ¿Ahora qué piensa?

“Pues la verdad en el 92´ no había nacido, yo nací en el 98´, pero le quité el mito que tenía Colombia que no podía tener una medalla olímpica en velocidad y aquí la tienen”.

Importante la parte mental, si en algo se destaca su rendimiento es por la mente, ¿Cómo la trabajó?

“La presión mía es el cronómetro, yo y Dios. Además, la verdad es que la presión también es mi madre, darle felicidad, darle alegría y darle todo lo que se merece”.

¿Cómo se ve corriendo los 200 y 100 metros Anthony Zambrano?

“La verdad siempre me ha gustado la velocidad, me han gustado los 100 y los 200. Sin embargo, no me gusta casi correr los 100, soy una persona de poco músculo, no me sale músculo y siempre tengo contracturas y lesiones; tengo miedo de ponerme a correr 100 y 200. Entonces la prueba de 400 para mi es perfecta y, aunque me lesiona, yo soy una persona competitiva a la que le tienen que dar poca pausa para los entrenamientos, porque si me dan una pausa completa me lesiono. Espero correr algún día los 200”.

¿Anthony Zambrano es consciente de lo que ha logrado? ¿Lo que significa para Colombia?

“Esto significa mucho para mí, para mi entrenador Nelson Gutiérrez, Para mi ´fiscalía´ (Caridad) Martínez (su fisioterapeuta), para ´Nuri´ que es una gran fisio y para el médico que me han venido apoyando, me han dado la mano y que han dado todo por mí. Se lo dedico esas personas porque yo soy como el carro y ellos son mi volante, mi motor, son los que me entrenan psicológicamente, los que me dicen que sí se puede hacer todo. Para mí es un orgullo participar por mi país, se lo dedico a mi país y a la generación del atletismo colombiano”.

¿Corrió Anthony Zambrano con molestias? ¿Qué nos dice de eso?

“Pues la verdad yo corrí con molestias, pero hay veces que uno no puede decir eso porque eso siempre es especulación. Piensan que uno está asustado, que uno no puede. Por eso es que yo he venido callando bocas. Ya venía corriendo con lesión y nunca me van a ver con una venda, porque soy una persona que es fuerte”.

¿Qué lesión tiene Anthony Zambrano?

“Tengo una contractura en los cuádriceps, pero como que me siento mejor psicológicamente, con la medalla ya me recuperé”.

¿Va a correr Anthony Zambrano los 4 x 400?

“La verdad que mañana en el 4×400 van a competir mis compañeros Diego Perlaza, Raúl Mena y Solís, van a hacer la clasificación yo voy a tomar el día de descanso para poder recuperarme para la final. Sé que van a pasar a la final y tengo fe, para eso hemos venido entrenando, para darle alegrías a mi país”.

Para ti madre, te amo! Este logro se lo dedico a 50 millones de Colombianos 🇨🇴 Todo es posible! 💛💛💙❤️ pic.twitter.com/O4kQ8BigpZ — Anthony Zambrano (@AZambrano400) August 5, 2021