Antes de imprimir las etiquetas: ¿su marca es realmente suya?

Resumen: Leidy Ramírez Muñoz explica por qué crear empresa, dominio y redes no protege un nombre y qué revisar antes de registrar la marca ante la SIC.

Tener empresa, usuario en redes sociales y un dominio Web no es lo mismo que tener una marca registrada. Esto es lo que dice la normativa aplicable en Colombia y lo que conviene revisar antes de invertir.

Imaginemos a Valeria. Es un caso hipotético, vendió su carro, compró una tostadora y bautizó su negocio de café con un nombre que le encantaba. Constituyó la empresa, reservó el usuario en redes sociales, compró el dominio y mandó a imprimir diez mil etiquetas. Cuando el café empieza a venderse, llega una carta: otra empresa asegura tener derechos anteriores sobre un nombre parecido.

Valeria se saltó una pregunta: ¿puedo usar y proteger este nombre como marca?

Crear una empresa ante la Cámara de Comercio permite formalizarla; sin embargo, esto no significa que su marca esté protegida. Para ello, es necesario solicitar su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta diferencia es fundamental: de acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. Con las redes sociales y el dominio ocurre algo similar. Que estén disponibles depende de la plataforma, no de un análisis de si el nombre puede registrarse como marca.

No tiene que ser idéntico

La norma andina no permite registrar signos cuyo uso afecte indebidamente derechos de terceros. Por ejemplo, cuando se parecen a una marca anteriormente solicitada o registrada para productos o servicios con los que puedan generar riesgo de confusión o asociación.

En palabras de todos los días, la pregunta es: ¿un cliente podría confundirse? Puede pensar que dos productos son los mismos o que, aunque sean de empresas distintas, pertenecen a la misma familia. Piense en dos nombres que cambian una sola letra pero suenan igual, o en uno que simplemente le agrega una palabra a otro ya conocido.

Eso no significa que toda semejanza impida un registro. Cada caso se analiza con sus propios elementos: los nombres, lo que cada uno vende y a quién se lo vende.

El barrio de su marca

Al registrar una marca hay que decir qué se vende. Los productos y servicios se organizan en una clasificación internacional de 45 clases: las 1 a 34 son productos y las 35 a 45, servicios. Piense en ellas como un edificio con apartamentos: un producto y un servicio pueden quedar en apartamentos distintos.

Pero la ley no mira sólo en qué apartamento vive su marca. Mira también a los vecinos: si los productos o servicios están relacionados, puede haber riesgo de confusión aunque estén en clases diferentes. Y una lista mal definida puede dejar por fuera algo que usted quería proteger.

Decidir con información

Revisar la marca antes de invertir es una forma de cuidar el negocio. Si un conflicto se detecta cuando ya hay empaques, publicidad y clientes, podría ser necesario hacer ajustes: en la imagen, en los materiales o en la forma de presentar la marca. Eso depende de cada caso y no ocurre siempre. Por eso, mirar con tiempo es una decisión que le da al emprendedor más margen para elegir.

Antes de imprimir las etiquetas

Consulte los antecedentes. La SIC recomienda revisar qué marcas ya existen o están en trámite antes de solicitar el registro. Busque también nombres que suenan parecido, no solo el exacto. Elegir un nombre atractivo es apenas el comienzo; comprobar que puede convertirse en una marca protegida es parte de la estrategia. Defina su lista. Qué vende hoy, qué podría vender mañana y en qué clases (y vecinas) encaja. Quien tenga legítimo interés puede oponerse a la publicación de la solicitud.

Una decisión de inicio

Una marca es uno de los activos intangibles de un negocio, y las decisiones que se toman al comienzo pueden influir en lo que viene después. La normativa colombiana establece cómo se adquiere el derecho a usar una marca, qué la hace registrable y qué pasos ofrece la SIC para consultarla. La pregunta que Valeria no se hizo es la que cada emprendedor puede hacerse desde el principio: ¿estoy construyendo un nombre que puedo usar y proteger? Y la respuesta empieza en un mismo lugar: ¿qué dice la ley sobre la marca que identifica mi negocio?