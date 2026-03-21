Ejército evita tragedia en Anorí: hallan explosivos en zona transitada por campesinos

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Resumen: Ejército halló y destruyó explosivos en zona rural de Anorí, Antioquia, evitando una posible tragedia.

Una posible tragedia habría sido evitada en zona rural del municipio de Anorí, luego de que tropas del Ejército Nacional localizaran varios artefactos explosivos improvisados instalados en sectores de tránsito frecuente para campesinos y unidades militares.

El hallazgo se registró en el corregimiento Liberia Charcón, donde, según información oficial, los explosivos habrían sido ubicados por integrantes del frente Capitán Mauricio del ELN.

De acuerdo con el reporte, la detección se logró gracias al apoyo de un canino especializado en identificación de explosivos, lo que permitió alertar a las tropas sobre la presencia de estos dispositivos.

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Tras la verificación del riesgo, unidades técnicas del grupo EXDE (Explosivos y Demoliciones) realizaron la destrucción controlada del material, evitando posibles afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública.

“El procedimiento se llevó a cabo de manera segura, neutralizando la amenaza en la zona”, indicaron las autoridades militares.

Este tipo de acciones, según el Ejército, hacen parte de las operaciones para contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales en el nordeste antioqueño y proteger a las comunidades que habitan en estos territorios.

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