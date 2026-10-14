Año Jubilar en el santuario mariano más visitado de América: obten «Indulgencia Plenaria»

Resumen: El periodo de gracia espiritual, concedido por la Santa Sede a través de la Penitenciaría Apostólica por mandato del Papa León XIV, conmemora el quincuagésimo aniversario de la consagración

Minuto30.com .- El cardenal Carlos Aguiar Retes presidió la Misa de las Rosas y la solemne apertura de la Puerta Santa en la Basílica de Guadalupe. El jubileo se extenderá hasta octubre de 2027, con indulgencia plenaria y oraciones especiales por la salud del pontífice tras su intervención quirúrgica.

Con una solemne ceremonia litúrgica y la apertura formal de la Puerta Santa, la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México, dio inicio este lunes 12 de octubre de 2026 al Año Jubilar Guadalupano.

El periodo de gracia espiritual, concedido por la Santa Sede a través de la Penitenciaría Apostólica por mandato del Papa León XIV, conmemora el quincuagésimo aniversario de la consagración y dedicación de la Nueva Basílica, templo edificado para albergar la sagrada imagen del Tepeyac y conocido popularmente por los devotos como la «Casita Sagrada».

La celebración eucarística, que congregó a miles de peregrinos, obispos y miembros del clero, tuvo como eje central la tradicional Misa de las Rosas, presidida por el arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes. El acontecimiento marcó el arranque de un itinerario pastoral que se extenderá de forma continua hasta el 12 de octubre de 2027, tiempo durante el cual los fieles católicos podrán lucrar la indulgencia plenaria bajo las disposiciones tradicionales del derecho canónico.

La convergencia histórica de tres memorias guadalupanas

La jornada del 12 de octubre posee un valor providencial y simbólico de primer orden dentro de la religiosidad del pueblo mexicano y latinoamericano, al coincidir en una misma fecha tres hitos trascendentales:

131 años de la coronación pontificia (1895): Se cumplió el aniversario de la solemne coronación de la Virgen de Guadalupe, concedida y decretada por el papa León XIII, un evento que selló el reconocimiento canónico universal a la advocación mariana.

50 años del traslado a la Nueva Basílica (1976): Exactamente medio siglo atrás, el 12 de octubre de 1976, la venerada tilma de San Juan Diego fue trasladada procesionalmente desde la Antigua Basílica —afectada en sus cimientos por el hundimiento del suelo lacustre— hacia el moderno recinto circular proyectado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Apertura del Año Jubilar (2026): El inicio formal del tiempo jubilar decretado por la Santa Sede, concebido para revitalizar el dinamismo evangelizador y misionero en todo el continente.

Para evocar esta rica memoria histórica, el rito de apertura estuvo precedido por una procesión con objetos de alto valor patrimonial y espiritual: la corona original empleada en la consagración pontificia de 1895, una diadema regalada a la imagen por el Papa Francisco durante su visita apostólica en 2016, y la emblemática llave dorada con la que se abrieron por primera vez las puertas del nuevo templo hace cinco décadas.

La homilía del cardenal Aguiar Retes: reconocer el camino hacia la paz

Durante su mensaje pastoral, el cardenal Carlos Aguiar Retes enfatizó que este Año Jubilar debe asumirse como un espacio de gracia para reconciliarse con Dios y asumir compromisos concretos ante las heridas y fracturas que atraviesa la sociedad contemporánea.

Inspirado en el pasaje del Evangelio según san Lucas (19, 41-44), en el que Jesús derrama lágrimas al contemplar a Jerusalén, el purpurado mexicano exhortó a la asamblea:

El clamor por la paz: El prelado subrayó las palabras de Cristo («Si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz») e invitó a los creyentes a no desaprovechar la oportunidad de reconciliación interior. «Hoy es una oportunidad para recordar que tenemos una madre que nos ha revelado al verdadero Dios por quien se vive y que está pendiente de nosotros y escucha nuestras plegarias», proclamó.

La mirada materna de María: Aguiar Retes destacó que el manto de la Virgen de Guadalupe sigue siendo un refugio protector que llama a la fraternidad y a superar la indiferencia frente al dolor ajeno.

El mensaje del Papa León XIV y la oración comunitaria por su salud

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue la lectura del mensaje oficial enviado por el Papa León XIV, elaborado poco antes de su ingreso al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma para ser intervenido de una complicación pulmonar. La misiva pontificia, rubricada por el Secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, fue escuchada en medio de un respetuoso silencio por los miles de fieles que colmaron las naves de la basílica.

En su comunicación:

Vínculo espiritual con el Tepeyac: El Santo Padre manifestó su unión espiritual a la acción de gracias del pueblo mexicano, invitando a «conmemorar este aniversario unidos espiritualmente a María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, con gratitud y esperanza, recordando que las raíces cristianas están entrañablemente entrelazadas a la historia de ese país».

Llamado a la caridad activa: El pontífice exhortó a renovar la misión evangelizadora en todos los ambientes, llevando el Evangelio, el consuelo y la ayuda fraterna a los más necesitados y vulnerables.

Plegarias por la convalecencia papal: Como gesto de comunión filial, la liturgia incluyó una intención particular de oración por el restablecimiento del Papa León XIV, elevando rogativas comunitarias para que la Virgen de Guadalupe interceda por el éxito de su proceso postoperatorio y su pronta recuperación en Roma.

Condiciones para la obtención de la Indulgencia Plenaria

La Penitenciaría Apostólica precisó las directrices espirituales bajo las cuales los peregrinos podrán lucrar la Indulgencia Plenaria a lo largo del Año Jubilar Guadalupano, aplicable tanto para su propia alma como en sufragio por los fieles difuntos en el purgatorio:

Visita y devoción en el santuario: Peregrinar a la Casita Sagrada del Tepeyac con espíritu contrito, participando devotamente en las celebraciones litúrgicas o dedicando un tiempo prudencial a la oración personal y la meditación cristiana.

Sacramentos y oraciones de regla: Cumplir con los tres requisitos habituales prescritos por la Iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística y la profesión solemne de la fe mediante el rezo del Credo.

Comunión con el Santo Padre: Ofrecer oraciones vocales (como un Padre Nuestro y un Ave María) según las intenciones y necesidades espirituales del Papa León XIV.

No se puede «por encargo»

La Indulgencia Plenaria aplica para su propia alma o para un «alma del purgatorio»; no se puede aplicar a otras personas que estén vivas, por lo que no se puede «encargar» la indulgencia.

Con la apertura de este Año Santo, el santuario mariano más visitado de América renueva su vocación universal de acogida y perdón, convocando a millones de devotos a cruzar el umbral de su Puerta Santa en busca de consuelo, esperanza y reconciliación espiritual.