Anna Nicole Smith, la conejita Playboy que se casó con un hombre de 89 años y se quedó sin herencia

El 27 de junio de 1994 una de las Playboy más famosas del mundo, Anna Nicole Smith, de sólo 27 años, contrajo matrimonio con el millonario empresario James Howard Marshall II, un hombre de 89 años, en silla de ruedas y casi al borde de la muerte.

Aunque el matrimonio se realizó en 1994, eso sólo sería un capítulo de la caótica historia de Anna Nicole Smith, cuyo nombre original era Victoria Lynn Hogan.

Luego de pasar de ser camarera pasó a ser stripper y allí conoció a su esposo. Smith se hacía llamar ‘Vicky’, y fue ahí donde deslumbró al millonario anciano, quien desde entonces se dedicó a cortejar a la joven, enviándole regalos como ropa, joyas y propiedades, una avaluada en 600.000 dólares.

Después de varios años rechazando la propuesta, Anna Nicole Smith aceptó casarse con Marshall. La novia usó un traje de novia blanco y con un escote pronunciado, mientras el novio usaba un traje blanco y hablaba desde su silla de ruedas.

Era la segunda boda para Smith, mientras que era la tercera vez para Marshall, quien se casó anteriormente en 1931 y 1961, mucho antes de que naciera su última esposa.

El empresario tenía una fortuna avaluada en 12.000 millones de dólares, había egresado de la Universidad de Yale, donde también fue profesor y también ejerció como asesor del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El matrimonio duró 14 meses, el hombre murió a los 90 años de edad por causas naturales. Eso dio pie a una nueva batalla, la millonaria herencia del empresario, una disputa que involucraría a Smith y sus hijastros.

Cabe recordar que la conejita Playboy murió en el 2007 murió a los 39 años, tras ahogarse con su propio vómito producto de una sobredosis de tranquilizantes.

