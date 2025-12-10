Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fortaleciendo las estrategias de protección y bienestar animal e impulsando la adopción responsable como un acto de empatía y transformación social, así recuperamos Cali.

510 animales han sido adoptadas en Cali durante 2025: más de 120 ‘peluditos’ todavía esperan una segunda oportunidad

La Alcaldía de Cali, bajo el liderazgo de Alejandro Eder, continúa fortaleciendo sus acciones para proteger y dignificar la vida de los animales en la ‘Capital Biodiversa de Colombia’. Gracias al compromiso del Gobierno Distrital y al trabajo incansable del Centro de Bienestar Animal (CBA), en lo corrido de este año 510 animales, entre perros, gatos y equinos, han encontrado un hogar donde hoy disfrutan de una nueva oportunidad.

Este logro refleja una gestión que pone en el centro a quienes no tienen voz. Sin embargo, más de 120 animales todavía esperan por una segunda oportunidad. Son historias que siguen abiertas y necesitan de una familia que las abrace.

Los beneficios para quienes adoptan

Adoptar desde el CBA no solo transforma la vida de un animal; también genera acompañamiento integral a las nuevas familias.

Entre los beneficios se encuentran…

| Atención médica veterinaria gratuita durante el primer año.

| Esterilización cubierta completamente por el CBA (en caso de que el animal no haya sido esterilizado).

| Seguimiento y acompañamiento médico.

| Acompañamiento etológico en caso de presentarse problemas de comportamiento (la etología es la parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales).

Los requisitos para adoptar

| Diligenciar el formulario de solicitud de adopción.

| Anexar fotocopia de la cédula.

| Presentar soporte de ingresos (certificación laboral, extracto bancario o desprendible de nómina).

| Enviar un video del espacio donde viviría el animal para verificar que es adecuado.

| Firmar un acta de compromiso.

Más allá del trámite, es un acto de responsabilidad y amor

“Los invito a que le den una oportunidad a algunos de estos 120 animales que están esperando y que han llegado a nosotros por ser víctimas de maltrato, de abandono o de alguna negligencia por parte de sus cuidadores o tenedores anteriores. Ojalá y puedan brindarles una segunda oportunidad y todo el amor que se merecen”, aseguró Paola Ardila, líder del Área de Adopciones del Centro de Bienestar Animal.

