Corte le niega el pedido de nulidad del caso a Aníbal Gaviria, y seguirá imputado en el proceso

Un nuevo fracaso sumó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en la búsqueda por no continuar preso, luego de que la Corte negara el pedido de nulidad expresado por sus defensores.

Para Aníbal Gaviria, el proceso se está llevando a cabo con la «errada aplicación de la ley 600 de 2000 desde que inició esta investigación en 2019», y por eso pidió la nulidad, para poder quedar en libertad.

Sin embargo, la corte expresó que no hay ninguna irregularidad en el sistema procesal escogido por la Fiscalía, y por ende, está bien el uso de la ley 600 de 2000 y no era necesaria la ley 906 de 2004, que era la que pedía el hoy procesado, por lo que aseguraron que Aníbal Gaviria no ha sufrido ninguna vulneración en el proceso.

Juicio de Aníbal Gaviria continuó su rumbo

En el proceso, la Corte Suprema, además de negar la nulidad, estableció cuáles de las pruebas que presentó la Fiscalía son válidas para el caso, y cuales no.

Ahora, la Corte Suprema deberá dictaminar si Gaviria sí es el coautor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Comunicado a la opinión pública con relación a la audiencia preparatoria que se realizará hoy. pic.twitter.com/2bwtQ69C5X — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) August 2, 2021