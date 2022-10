Aníbal Gaviria, ¿desinformado o miente sobre seguro de Hidroituango?

in

El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria ha venido asegurando que “los seguros de Hidroituango se contrataron con rigurosidad. Por ello se recuperaron $4 billones, pero pudo ser más, pues cobertura contratada en los gobiernos de Fajardo, Salazar y el nuestro, era mayor a $14 billones. ¿Por qué se negociaron 4 billones teniendo cobertura de 14?” (Tomado de Twitter del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, 27 de septiembre de 2022). Esa afirmación mentirosa ha generado una serie de especulaciones y disputas en medios y redes sociales. El gobernador miente o está mal asesorado.

Lo primero es que en el año 2010 la compañía Mapfre Seguros acordó junto a Empresas Públicas de Medellín una póliza Todo Riesgo Construcción equivalente a 3.184 millones de dólares por la pérdida total del proyecto Hidroituango.

En el año 2018 tras el taponamiento uno de los túneles de desviación de la futura represa del proyecto Hidroituango, se retrasó el avance de la obra en un 24,4%, pues este tenía un avance de 84,3 % que se redujo a casi un 60 %, a escasos ocho meses de encender la primera turbina.

Esta contingencia se convirtió uno de los principales siniestros en la historia de pólizas de todo riesgo en construcción con una pérdida superior correspondiente al total de 983.8 millones de dólares. El valor asegurado correspondía en 2.556 millones de dólares en daño material y 628 millones de dólares en lucro cesante, es decir, en total de 3.184 millones de dólares. Sin embargo, según Andrés Uribe Mesa, vicepresidente de Riesgos EPM, la aseguradora mayor, en este caso Mapfre, respondió por la liquidación de la pérdida proporcionalmente como correspondía y no por el valor total asegurado.

Al momento del pago, se llegó a un acuerdo de 4,3 billones de pesos, valor al que hace referencia el gobernador de Antioquia, sin embargo, Andrés Uribe Mesa asegura que «es importante reconocer que esto no fue una pérdida total, por lo que era inverosímil considerar que la aseguradora iba a reconocer el valor total asegurado. Por el contrario, la liquidación de la pérdida correspondió con los daños sufridos por la organización», expresó Uribe. Por fortuna la presa no sufrió un siniestro total o absoluto, solo parcial, lo contrario hubiera arrojado el pago total del seguro.

En todo caso, la póliza fue insuficiente para asumir los riesgos del proyecto Hidroituango, por ello era imposible reconocer la indemnización total sobre las pérdidas ocasionadas por la contingencia del 2018 que puso en riesgo la vida de miles de habitantes del Bajo Cauca. En ese sentido, la exconcejala de Medellín María Paulina Aguinaga expuso un interesante comunicado en donde resalto:

De un total de 8 unidades de generación solo resultaron afectadas dos, por lo cual es evidente que las 6 unidades restantes no se iban a pagar, básicamente porque no sufrieron daños. Adicionalmente se ha incurrido en altos sobrecostos que no tenían cobertura como el lleno prioritario de la presa, el reproceso de sellar nuevamente los túneles de desviación, entre otros. Los sobrecostos y las adiciones en Hidroituango han sido de aproximadamente de 6.5 billones, por lo tanto, aseguradoras no iban a paga la cobertura máxima». (Aguinaga, P, 2022)

En consecuencia, está claro que el asegurador no tenía la obligación de asumir riesgos no contemplados en la cobertura de la póliza, más bien estamos frente a malas decisiones alrededor del proyecto desde el inicio como la ambigua contratación de los seguros. No podía el proyecto tratar de compensar las pérdidas con respecto a las condiciones del seguro, teniendo en cuenta que había limites, sublimites y cláusulas que estaban supeditadas a la entrada en operación del proyecto.

Por eso miente el Gobernador Aníbal Gaviria al asegurar que EPM tenía derecho a acceder a la totalidad del seguro, eso en la práctica es desconocer las condiciones técnicas del seguro a las que se estaba sujeto en la negociación que se ejecutó en el año 2010.

Finalmente, esos $9.3 billones que no cubrió la póliza, deberían salir de los constructores responsables, los alcaldes y gobernadores de la época: Fajardo, Ramos, Alonso y Aníbal. Sin embargo, parece que serán los usuarios de los servicios públicos a quienes les tocará pagar la inmensa perdida.