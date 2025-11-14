Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Aníbal de Jesús Álvarez desapareció en el municipio de Amagá

    Desapareció el 14 de septiembre de 2025 en la vereda Travesías del municipio de Amagá, Antioquia

    Publicado por: Juan Manuel

    Aníbal de Jesús Álvarez desapareció en el municipio de Amagá

    Resumen: Aníbal de Jesús Álvarez Álvarez, de 81 años, desapareció el 14 de septiembre de 2025 en la vereda Travesías del municipio de Amagá, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Aníbal de Jesús Álvarez Álvarez, de 81 años, desapareció el 14 de septiembre de 2025 en la vereda Travesías del municipio de Amagá, Antioquia.

    Es de contextura delgada y rostro ovalado, con piel trigueña. Su cabello es corto, liso y cano, y posee ojos de color verde de tamaño mediano.

    En cuanto a sus rasgos faciales, Aníbal no presenta calvicie y tiene barba corta, despoblada y canosa, sin bigote. Su nariz es recta y su boca es de tamaño y labios medianos. Además, cuenta con una particularidad física importante: un hueso desfasado en la clavícula izquierda producto de un accidente previo.

    Al momento de su desaparición vestía una sudadera gris, camisa de manga larga blanca talla M, botas negras de caucho talla 38 y un sombrero blanco deteriorado.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.