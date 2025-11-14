Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Aníbal de Jesús Álvarez desapareció en el municipio de Amagá

Aníbal de Jesús Álvarez Álvarez, de 81 años, desapareció el 14 de septiembre de 2025 en la vereda Travesías del municipio de Amagá, Antioquia.

Es de contextura delgada y rostro ovalado, con piel trigueña. Su cabello es corto, liso y cano, y posee ojos de color verde de tamaño mediano.

En cuanto a sus rasgos faciales, Aníbal no presenta calvicie y tiene barba corta, despoblada y canosa, sin bigote. Su nariz es recta y su boca es de tamaño y labios medianos. Además, cuenta con una particularidad física importante: un hueso desfasado en la clavícula izquierda producto de un accidente previo.

Al momento de su desaparición vestía una sudadera gris, camisa de manga larga blanca talla M, botas negras de caucho talla 38 y un sombrero blanco deteriorado.

