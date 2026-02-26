Angustiosos primeros momentos del accidente de la volqueta sin frenos en Ancón

Resumen: Tras el impacto, transeúntes y residentes del sector no dudaron en acudir al auxilio de las víctimas: el conductor murió y al menos 4 personas más resultaron con heridas de gravedad

Minuto30.com .- Momentos de angustia y zozobra se vivieron la tarde de este jueves 26 de febrero, luego de que una volqueta, aparentemente tras sufrir una falla en su sistema de frenos, protagonizara un fatal accidente de tránsito en la vía a caldas, a la altura de Ancón, jurisdicción de La Estrella.

El reporte preliminar indica un balance trágico:

El conductor del vehículo de carga, perdió la vida en el lugar debido al fuerte impacto. Cuatro personas más resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos.

Solidaridad en medio del caos

Tras el impacto, transeúntes y residentes del sector no dudaron en acudir al auxilio de las víctimas. Entre escombros y latas retorcidas, la comunidad colaboró activamente en las labores de rescate para liberar el cuerpo del conductor, quien había quedado atrapado en la cabina del automotor, mientras brindaban los primeros auxilios a los demás afectados.

En video quedó el angustioso momento.