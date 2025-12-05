Angie Mildred se esfumó en la Terminal del Norte: tiene cicatrices en la cara y un tatuaje en la espalda

Resumen: Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Angie Mildred Rojo Hernández puede comunicarse de inmediato
Minuto30.com .- Angie Mildred Rojo Hernández, de 30 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de noviembre de 2025, siendo vista por última vez en la Terminal del Norte de Medellín.
Al momento de su desaparición, Angie Mildred vestía un enterizo rosado. Sus señas particulares incluyen una cicatriz en la nariz y otra en la ceja. Además, posee un tatuaje en la espalda de un círculo con notas musicales.
Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Angie Mildred Rojo Hernández puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825) o al celular 3185321733.
