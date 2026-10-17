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Angelópolis: Policía halló drogas tras la huida de un motociclista

La Policía halló 82,3 dosis de marihuana, 28,8 de base de coca y 20 de bazuco en el sector Bellavista de Angelópolis. Un motociclista huyó y abandonó el vehículo y las sustancias.

Publicado por: Instinct

Angelópolis: Policía halló drogas tras la huida de un motociclista
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Resumen: La Policía Nacional reportó el hallazgo de marihuana, base de coca y bazuco en el sector Bellavista de Angelópolis, luego de que un motociclista huyera y dejara las sustancias y el vehículo.

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La Policía Nacional reportó el hallazgo de sustancias estupefacientes y una motocicleta en el sector Bellavista, zona urbana de Angelópolis. Según informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia, un hombre que se movilizaba en moto huyó al notar la presencia policial y dejó el vehículo y las sustancias en el lugar.

El procedimiento se realizó el viernes 16 de octubre, durante actividades de registro, prevención y control, de acuerdo con el reporte policial.

En el sitio fueron halladas 82,3 dosis de marihuana, 28,8 dosis de base de coca y 20 dosis de bazuco. Los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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