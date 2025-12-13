Angelito se perdió en Santa Cruz ¿lo has visto?

Menú Últimas noticias
    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para localizar a un perrito de raza Pincher de tamaño pequeño que se encuentra desaparecido.

    El perrito responde al nombre de Angelito y fue visto por última vez en el barrio Santa Cruz durante las horas de la tarde del viernes 12 de diciembre.

    Angelito es muy importante para su familia. Si usted lo ve o tiene cualquier información sobre su paradero, por favor, comuníquese de inmediato al whatsapp 301 373 8130

    ¡Ayudemos a Angelito a reunirse con su familia!

    Sonia López

    Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


