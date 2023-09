in

Angelina Jolie revela por qué se alejó del cine en una completa entrevista y dossier en la que es portada de Vogue.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La actriz Angelina Jolie, reveló que se alejó de Hollywood y el cine porque en los últimos 10 años no se sentía plena. «Fue un proceso de introspección» en el que su figura y estado de vida la llevaron a dejar de protagonizar historias a pesar de recibir ofertas. El ser embajadora de buena voluntad y compromiso social, le ha servido para crear un nuevo proyecto de moda con conciencia social y ambiental. La Revista Vogue de octubre, la tiene en su portada por su idea de «Atelier Jolie» un taller o mejor «Centro Cultural» de moda en el bajo Manhattan que es un espacio de inspiración, galería donde nuevos diseñadores tengan un espacio. Ratifica «que no quiere y no será diseñadora de modas«. Entre las novedades, tendrá un café en asocio con organizaciones de refugiados y que sirva para contribuir a sus vidas además de nuevas marcas.

ANGELINA JOLIE BACKSTAGE ATELIER



El Dato: Angelina Jolie compartió a Vogue que conscientemente se retiró de proyectos de Hollywood alrededor de 2017, «sólo aceptó trabajos que «No requirió tomas largas» porque «tenía mucho que curar». Como una de los Eternals de Marvel es recordada por sus fans. Su hija Vivienne Jolie-Pitt es su asistente o al menos eso se desprende de quien le hace su agenda o acompaña siempre.

Lee más noticias de entretenimiento.