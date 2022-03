La candidata al Senado, Angélica Lozano, le confesó a sus seguidores de las redes sociales cómo conoció a Claudia López, su esposa, y cómo inició su historia de amor.

A través de dos videos describió como fue la primera cita y describieron como fue el momento en el que se declararon el amor.

«Durante muchos años fue como que sí, como que no. Como que me coqueteaba, pero como que no. De pronto se perdía y de pronto volvía. Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa», explicó López.

Al parecer, el amorío entre ambas mujeres inició luego de que López terminara con su pareja, estaba entusada, pero Angélica la citó para hablar de política y fue cuando se dieron las cosas, salieron a comer y luego de varios encuentros se declararon, una enamorada de la otra.

«Íbamos en el carro y le dije muy empoderada con mi inglés: ‘¿Quieres ser mi next?'», contó Angélica, quien se sorprendió al recibir un no por respuesta, pero luego de algunos segundos López afirmó: «No, yo no quiero ser tu next. I wanna be your last».