[VIDEO] Angélica Lozano confesó que también fue acosada en el Congreso

Hace poco el exsenador Gustavo Bolívar denunció públicamente una supuesta red de trata de mujeres y de acoso dentro del Congreso de la República de Colombia, tema que hasta hoy sigue siendo centro de debate.

Sobre esto, Bolívar dice tener pruebas de los señalamientos que ha venido haciendo, pidiendo paciencia y confianza para que todo sea revelado.

Ante este panorama y afirmaciones que ya son graves, se une en denuncias la senadora Angélica Lozano, quien en entrevista con la ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez, en un canal de YouTube, confesó o más bien, terminaron sacándole esa información, donde admitió que ella misma fue víctima de acoso por parte de un político de Santander.

La esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contó que esto sucedió cuando intentaba parar el referendo de Viviane Morales contra madres solteras y homosexuales:

«Yo estaba hablando con los compañeros para ver qué pensaban del proyecto y uno me dijo por qué no nos vemos, vamos al apartamento. Mire, no lo había contado. Es un político de Santander”.

Confesando a su vez, que no denunció, pero como este caso, muchas veces las mujeres están expuestas a abuso de pode y que era algo que ni siquiera le había contado a su esposa.

«Las mujeres en cualquier oficio estamos expuestas al abuso del poder y eso que este tipo es un par mío, no es mi jefe. Pero cuando hay subordinación es peor. Esto lo padecen las mujeres desde una tienda hasta en un banco». Expresó

