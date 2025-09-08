Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Con la mira en Los Ángeles 2028, surfistas colombianos debutan en El Salvador

    • Con la mira en Los Ángeles 2028, surfistas colombianos debutan en El Salvador

    Con la mira en Los Ángeles 2028, surfistas colombianos debutan en El Salvador
    Surfistas colombianos Romeo Chávez y Angelina Decesare dejan su huella en el Campeonato Mundial de Surf en El Salvador. Foto: cortesía Asociación Internacional de Surf /Pablo Jiménez
    Compartir:
    • Con la mira en Los Ángeles 2028, surfistas colombianos debutan en El Salvador

    Resumen: En el Campeonato Mundial de Surf en El Salvador, que sirve como inicio del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028, los surfistas colombianos Romeo Chávez y Angelina Decesare están representando al país. Romeo Chávez tuvo un excelente debut, asegurando el segundo lugar en su heat con un puntaje de 11.84, lo que le permitió avanzar directamente a la segunda ronda. Angelina Decesare, por otro lado, se ubicó en tercer lugar en su heat con un puntaje de 4.70 y ahora competirá en el repechaje para continuar en el torneo. Ambos atletas demuestran el talento colombiano en este prestigioso evento internacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Los surfistas colombianos Romeo Chávez y Angelina Decesare están dejando en alto el nombre del país en el Campeonato Mundial de Surf, que se lleva a cabo en El Salvador. Este evento marca el inicio del ciclo olímpico con miras a los Juegos de Los Ángeles 2028.

    Cerca de 300 atletas de 61 naciones compiten en este prestigioso torneo, que cuenta con la participación de 22 deportistas olímpicos, incluyendo al campeón de París 2024, el francés Kauli Vaast.

    Angelina Decesare fue la primera en competir, enfrentándose a rivales de Estados Unidos, Israel y Corea del Sur en su heat de primera ronda.

    A pesar de lograr un puntaje de 4.70, la colombiana se ubicó en el tercer puesto y ahora se prepara para el primer repechaje, donde buscará avanzar en la competencia.

    Con la mira en Los Ángeles 2028, surfistas colombianos debutan en El Salvador

    Por su parte, Romeo Chávez tuvo una destacada presentación en la rama masculina.

    Con un puntaje de 11.84, el colombiano se aseguró el segundo lugar de su heat y avanzó directamente a la segunda ronda, evitando el repechaje.

    En esta nueva fase, Chávez se medirá con surfistas de Brasil, Argentina y Puerto Rico.

    Ambos atletas continúan su camino en este importante certamen, mostrando el talento colombiano en las olas de El Salvador.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Camila y Valeria ponen a Colombia en la cima del boxeo mundial

    ¿Por dónde verlo? Buena noticia para los amantes del baloncesto que siguen la Copa Élite de Antioquia

    ¡Iba para la MLS! Futbolista colombiano falleció en accidente automovilístico

    Un bronce que sabe a oro: Héctor Páez hace vibrar a Colombia en el Mundial de Suiza

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    «Fue un clásico vibrante y emocionante, lo disfruté»: Gandolfi habló del empate 3-3

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Al DIM no le gustó! Se vieron caras largas en el camerino tras el empate, reveló Alejandro Restrepo

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional

    Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’


    [grupos] [fixture items="7"]