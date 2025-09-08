Los surfistas colombianos Romeo Chávez y Angelina Decesare están dejando en alto el nombre del país en el Campeonato Mundial de Surf, que se lleva a cabo en El Salvador. Este evento marca el inicio del ciclo olímpico con miras a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Cerca de 300 atletas de 61 naciones compiten en este prestigioso torneo, que cuenta con la participación de 22 deportistas olímpicos, incluyendo al campeón de París 2024, el francés Kauli Vaast.

Angelina Decesare fue la primera en competir, enfrentándose a rivales de Estados Unidos, Israel y Corea del Sur en su heat de primera ronda.

A pesar de lograr un puntaje de 4.70, la colombiana se ubicó en el tercer puesto y ahora se prepara para el primer repechaje, donde buscará avanzar en la competencia.

Con la mira en Los Ángeles 2028, surfistas colombianos debutan en El Salvador

Por su parte, Romeo Chávez tuvo una destacada presentación en la rama masculina.

Con un puntaje de 11.84, el colombiano se aseguró el segundo lugar de su heat y avanzó directamente a la segunda ronda, evitando el repechaje.

En esta nueva fase, Chávez se medirá con surfistas de Brasil, Argentina y Puerto Rico.

Ambos atletas continúan su camino en este importante certamen, mostrando el talento colombiano en las olas de El Salvador.

