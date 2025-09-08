Con la mira en Los Ángeles 2028, surfistas colombianos debutan en El Salvador

Resumen: En el Campeonato Mundial de Surf en El Salvador, que sirve como inicio del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028, los surfistas colombianos Romeo Chávez y Angelina Decesare están representando al país. Romeo Chávez tuvo un excelente debut, asegurando el segundo lugar en su heat con un puntaje de 11.84, lo que le permitió avanzar directamente a la segunda ronda. Angelina Decesare, por otro lado, se ubicó en tercer lugar en su heat con un puntaje de 4.70 y ahora competirá en el repechaje para continuar en el torneo. Ambos atletas demuestran el talento colombiano en este prestigioso evento internacional.
Los surfistas colombianos Romeo Chávez y Angelina Decesare están dejando en alto el nombre del país en el Campeonato Mundial de Surf, que se lleva a cabo en El Salvador. Este evento marca el inicio del ciclo olímpico con miras a los Juegos de Los Ángeles 2028.
Cerca de 300 atletas de 61 naciones compiten en este prestigioso torneo, que cuenta con la participación de 22 deportistas olímpicos, incluyendo al campeón de París 2024, el francés Kauli Vaast.
Angelina Decesare fue la primera en competir, enfrentándose a rivales de Estados Unidos, Israel y Corea del Sur en su heat de primera ronda.
A pesar de lograr un puntaje de 4.70, la colombiana se ubicó en el tercer puesto y ahora se prepara para el primer repechaje, donde buscará avanzar en la competencia.
Por su parte, Romeo Chávez tuvo una destacada presentación en la rama masculina.
Con un puntaje de 11.84, el colombiano se aseguró el segundo lugar de su heat y avanzó directamente a la segunda ronda, evitando el repechaje.
En esta nueva fase, Chávez se medirá con surfistas de Brasil, Argentina y Puerto Rico.
Ambos atletas continúan su camino en este importante certamen, mostrando el talento colombiano en las olas de El Salvador.
