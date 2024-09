Ángela Aguilar y Nodal «Traición y Amor a la Mexicana»

Ángela Aguilar y Nodal protagonizan una «Traición y Amor a la Mexicana» así lo están viendo medios que ventilan la noticia.

En las últimas horas, los nombres de Christian Nodal y Ángela Aguilar se han vuelto tendencia por «confesar en una exclusiva que son novios oficiales». Por lo que el cantante salió a expresar en un video su posición ya que a Ángela está llevando la peor parte de la «Traición y Amor a la Mexicana». Todo por su cercanía a Cazzu y cómo hablaba del rompimiento antes de Belinda.

Esto decía @AngelaAguilar__ sobre la ruptura de #ChristianNodal y @belindapop

Nodal aclara detalles de su «Amor a la Mexicana»

«Como casi no nos gusta el chisme, ni andar inventando historias por respeto a mi ex pareja por respeto a mi hija y respeto a mi actual pareja; quería salir a darles un poco de contexto, primero que nada Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible fue el amor que nos puedo regalar el regalo más preciosos que puede llegar en la vida. Lo más hermosos que pudimos hacer hecho juntos, que es ‘Inti’ mi hija, a quien siempre voy a cuidar y amar por siempre. Buen en esa relación jamás hubieron terceros. Jamás hubo una infidelidad (ehhh) simplemente a veces el amor no funciona. Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con la mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Y lo estamos disfrutando y estamos viviendo la experiencia», precisó Christian Nodal.

Epilogo de un amor muy mexicano

Nodal dejó claro que agradece a las personas que se han puesto feliz por él. Por el lado de Ángela Aguilar, ella ya sentó que este amor había tenido un comienzo y hubo un alto pero fue el tiempo el que ayudó como cómplice. «No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros«. Lo que el lunes varios medios mexicanos replicaron desde la mañana y en la tarde con detalle inéditos e imágenes de archivo de lo que Aguilar opinaba de su actual pareja en sus rompimientos de Belinda y Cazzu (que se supone era su amiga y convertiría en Tía).

