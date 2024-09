Ángela Aguilar de "Yo Me Llamo" hija vallenata y militar.

Ángela Aguilar de «Yo Me Llamo» es hija vallenata y «militar» según se habla en redes sociales con la tristeza de la eliminación.

Representando a Ángela Aguilar la participante de «Yo Me Llamo» Nina Murgas Zuleta, se destacaba cada noche por su voz. Lo que pocos sabían es que su padre es un gran cantante vallenato. Se trata de Jimmy Murgas, un cantante oriundo de Valledupar, el cual la inicio en la música y ahora no sale de su asombro por lo logrado por Nina o mejor «Ángela Aguilar» la cantante que de origen mexicano que tuvo un reconocimiento mediático después de interpretar “La Llorona” en la 19.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en 2018. Por lo que es curioso que una descendiente vallenata interpreta a una mexicana y canta musica regional de ese país. El Papa de Nina, Jimmy Murgas, fue mejor voz del Festival Vallenato en 2008, destacado en varios medios nacionales y las redes sociales. Su eliminación no pasó desapercibida y se reveló que ella labora en una institución militar.

ÁNGELA AGUILAR «YO ME LLAMO» COLOMBIA



El Dato: Este personaje de esta joven hace parte de la dinastía Antonio Aguilar, Flor y Pepe Aguilar donde Ángela Aguilar es l nueva revelación de la música en México.

