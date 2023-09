Ángel Villacampa dice que América debe ser más contundente

México, 17 sep (EFE).- El entrenador spañol Ángel Villacampa afirmó este domingo que el equipo femenino del América debe ser más contundente en su ataque, pese a la victoria por 2-1 sobre Guadalajara en el torneo Apertura mexicano.

"Tenemos mucho por mejorar en ofensiva, gestionar mejor los partidos y marcar, porque proponemos, llegamos, pero nos ha pasado que los rivales aprovechan, nos definen y luego nos cuesta remontar", dijo el técnico al final del partido de la undécima jornada.

América ahora es segundo de la clasificación que lidera Tigres.

Villacampa destacó el planteamiento del rival que acumuló gente en el cuadro bajo y colocó dos futbolistas en punta que desquiciaron a sus defensas.

"Chivas siempre nos la pone muy complicado, es un rival muy duro por la manera en que plantea sus partidos. Nos costó mucho superarlas en defensiva y en los contragolpes nos hicieron mucho daño", señaló.

A pesar de los problemas que las Águilas tuvieron para equilibrar el juego, el español aplaudió el carácter de sus jugadoras, que no se desesperaron.

"Me gustó la madurez de mi equipo. Nos sobrepusimos a la desventaja, eso es lo más importante. No perdimos los papeles, insistimos hasta empatar y dar la vuelta, con eso me quedo. Aprendimos a no distorsionar nuestro planteamiento", subrayó.

En la duodécima jornada América vsitará el 1 de octubre a Pachuca.

Por: EFE