Angel María desapareció en el centro de Medellín

Minuto30.com .- Angel María Rueda Muñoz desapareció el sábado 18 de mayo de zona céntrica de Medellín. Si lo ha visto comuníquese de inmediato con el teléfono de contacto.

El hombre de 51 años fue visto por última vez en inmediaciones de El Hueco, centro de Medellín, en horas de la mañana del sábado 18 de mayo.

Es de piel blanca, cabello castaño y ojos cafés claros.

Si usted lo ha visto o sabe de su paradero comuníquese de inmediato al número de desaparecidos de la Fiscalía 6045903108 EXT – 41972 – celular 3185324474.

*Información publicada a petición expresa de la familia

Cómo reportar desaparecidos en Colombia

La Comisión de Búsqueda de Personas desparecidas especifica que se debe realizar el reporte de la desaparición ante las autoridades encargadas (Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación), con el fin de que se inicien las labores de búsqueda y verificación.

NO es obligatorio esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida, por lo que las autoridades están en la obligación de recibir el reporte en cualquier momento e iniciar inmediatamente la búsqueda del desaparecido.

Tenga en cuenta que no existe un plazo establecido en la ley después del cual se presuma la desaparición. Las autoridades deben practicar en cualquier tiempo, las diligencias que se soliciten o les sean ordenadas y no se podrán negar a su práctica, so pretexto de que existen plazos legales para considerar a la persona como desaparecida.

Si usted reportó y diligenció el formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas ante cualquiera de las entidades señaladas y tiene un número de registro, su caso ya es conocido por todas las entidades competentes a través del Registro Nacional de Desaparecidos.

Las entidades intervinientes en el Registro Nacional de Desaparecidos son: La Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Personerías Municipales, Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, Ministerio de Salud y Protección, Alcaldías.

Igualmente, tiene acceso la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos ASFADDES y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

DATOS PERSONALES: Apellido y nombres completos de la persona desaparecida, lugar de nacimiento, número de documento de identidad.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA: se refiere a las características físicas de la persona desaparecida color, forma y tipo de cabello y de ojos, color de piel, particularidades, entre otros.

SEÑALES PARTICULARES: como lunares, pecas, manchas, tatuajes, cicatrices, cirugías, malformaciones, fracturas, ausencias, prótesis corporales y dentales, etc

PRENDAS DE VESTIR: tiene que ver específicamente con la ropa que llevaba para el momento de la desaparición.

ANTECEDENTES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS: debe aportarse si se tiene historias clínicas de la persona desaparecida e información sobre las instituciones médicas y odontológicas donde fue atendido.

DATOS RELATIVOS A LA DESAPARICIÓN: fecha y lugar de los hechos, descripción, antecedentes, etc.

PERTENENCIA GRUPAL: es importante establecer si la persona desaparecida pertenece a un grupo vulnerable defensor de derechos humanos, sindicalista, campesino, periodista, consumidor de drogas, educador, servidor público, etc.

FOTOGRAFÍA: es recomendable que se aporte fotografía reciente, en lo posible del rostro, cuerpo, características físicas y/o señales particulares.

DATOS DEL FAMILIAR QUE REPORTA EL CASO: sus datos personales, relación con el desaparecido y datos de contacto.

Formato Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas – RND (Descargar)

Si no tengo toda la información ¿puedo reportar el caso?

Si, el caso puede ser ingresado al Registro Nacional de Desaparecidos con la siguiente información mínima:

Datos personales del desaparecido

Datos relativos a la desaparición

Descripción morfológica

Datos personales y de contacto del familiar que reporta el caso

Pertenencia grupal

Posteriormente el caso puede ser complementado por cualquiera de las entidades intervinientes que son responsables de los reportes de personas desaparecidas.