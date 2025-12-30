Ángel Darío Castañeda desapareció en Argelia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Ángel Darío Castañeda Galeano es un hombre de 64 años que desapareció el 14 de enero de 2025 en el sector Río Verde, en Argelia.

Presenta señales particulares que incluyen cicatrices producidas por lesiones por arma de fuego. Su contextura es delgada y su rostro tiene forma ovalada, con piel trigueña.

Su cabello es corto, crespo y canoso, mientras que sus ojos son de color café y tamaño medio. Posee nariz achatada, boca grande con labios gruesos y orejas con lóbulos separados.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes