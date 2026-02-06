Resumen: El artista bogotano ANG The Red Boy inicia el 2026 con el lanzamiento de “Muito Gata”, un sencillo que fusiona el funk con su característica estética NEO para crear un manifiesto sonoro de libertad y riesgo creativo. La propuesta se complementa con un videoclip rodado en una estructura abandonada de Bogotá, utilizando las ruinas como metáfora de refugio y conexión emocional, consolidando así la visión vanguardista y visceral que define la carrera de Andrés Leonardo Pinzón Vargas.

ANG The Red Boy inaugura el 2026 con “Muito Gata”: Cuando el caos se convierte en arte

El panorama musical bogotano recibe el primer gran golpe sonoro del año. ANG The Red Boy ha hecho oficial el lanzamiento de “Muito Gata”, su primer sencillo de 2026, una pieza que no solo marca el inicio de su calendario creativo, sino que se posiciona como un manifiesto de su identidad artística: visceral, arriesgada y libre.

Un puente entre el funk y la vanguardia

Inspirada inicialmente por la colaboración entre The Weeknd y Anitta en “São Paulo”, la canción evolucionó rápidamente hacia un territorio propio. “Muito Gata” logra amalgamar el ritmo contagioso del funk con la estética NEO, ese universo sonoro oscuro y futurista que ANG ha venido construyendo. El resultado es una pista que fluye con naturalidad, pero que mantiene una tensión emocional constante.

El refugio en las ruinas: Un video de impacto

Para el apartado visual, ANG decidió apostar por la honestidad cruda. El videoclip fue rodado en un “elefante blanco” de Bogotá —una estructura abandonada que alguna vez pretendió ser un hotel de lujo—.

En medio de escombros y luz natural, el video captura a una pareja en escenas de bucle que simbolizan la conexión humana en medio del colapso.

“Las ruinas funcionan como metáfora: espacios que alguna vez colapsaron y que hoy, desde el silencio, se transforman en refugio”.

¿Quién es ANG?

Detrás del proyecto está Andrés Leonardo Pinzón Vargas, un bogotano que lleva la música en la sangre gracias al legado de su bisabuelo, un músico de conservatorio. Sin embargo, ANG ha decidido llevar esa herencia hacia el futuro. A través de NEO, el artista reinterpreta géneros populares como el reggaetón, el trap y el R&B para convertirlos en experiencias sensoriales cargadas de honestidad.

Con “Muito Gata”, ANG The Red Boy deja claro que este año no se trata de seguir tendencias, sino de habitar el caos para encontrar en él una nueva forma de belleza.