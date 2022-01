“Me estoy recuperando”: Andy Rivera habló de su ausencia en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de música urbana Andy Rivera habló de su ausencia en redes sociales.

El mensaje compartido a través de sus historias comenzaba deseando un feliz año, y luego explicó el motivo de su ausencia en dicha red social.

El artista reapareció con un sentido mensaje, con una carta escrita a mano que decía: “De manera muy resumida puedo decirles que me dejé llevar por la obsesión de controlarlo todo, por intentar más allá de lo que puedo, llegar a la perfección y llegó el punto en el que me estaba olvidando de mí, lo que me divierte, lo que lleva mi alma, olvidándome de que primero fui humano antes que artista”.

“Todo esto hizo algunos estragos en mi salud. Todavía me cuesta tocar mucho el tema, pero prometo estar para todos ustedes lo más pronto posible. Los amo”, finalizó el escrito de Andy Rivera.

Andy Rivera explicó su ausencia en los últimos días