Andrew Tate, influencer y excampeón de kickboxing fue detenido por trata de mujeres

El reconocido influenciador y excampeón de kickboxing británico-americano, Andrew Tate, fue detenido en Rumanía junto a su hermano por presunta implicación en una red de tráfico de personas, donde se le obligaba a las víctimas a grabar material pornográfico.

Según la dirección para la investigación del crimen organizado en Rumanía (DIICOT), las víctimas eran atraídas por estos dos “ciudadanos británicos”, y les hacían creer que iniciarían una relación sentimental con ellas, para luego llevarlas a una vivienda de los alrededores de Bucarest, en las que eran retenidas a la fuerza y explotadas sexualmente.

Hasta el momento hay en total cuatro detenidos a los que se acusa de obligar a mantener relaciones sexuales que eran grabadas y que retransmitían a cambio de dinero por internet con el objetivo de obtener importantes beneficios financieros.

Según la DIICOT, los cuatro sospechosos formaron en 2021 un grupo organizado «con el propósito de cometer en territorio rumano, pero también de otros Estados, como Estados Unidos de América y Gran Bretaña, infracciones de tráfico de personas.”

Hasta el momento, las autoridades rumanas han identificado a seis víctimas que fueron explotadas sexualmente por este grupo, donde lamentablemente una de ellas, también habría sido violada en dos ocasiones en marzo de este año por uno de los supuestos integrantes de dicha banda.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022