VIDEO. Se llora de amor: Para celebrar su aniversario, Andrés Tovar mostró los votos de amor a Maite Perroni

Maite Perroni y Andres Tovar cumplieron su primer aniversario de matrimonio y ahora, con una preciosa hija, parece que su amor está completamente sellado, eso sí, sigue creciendo más y más y con los meses, o al menos eso es lo que muestran.

El productor, a decir verdad es quién en redes más muestra el amor y es que demuestra que de verdad se siente afortunado de tener a Maite a su lado.

Y como una manera de mostrar lo enamorado que está y cuando ama la decisión de haberse casado con Maite, para su aniversario, el cual se cumplió el 11 de octubre, decidió compartir en sus redes un inédito video que le puede causar lágrimas a más de un romántico.

La grabación fue de su matrimonio, justo en el momento en el que él hacía la lectura de sus votos de amor.

“Dispara a la luna y si no la alcanzas, al menos aterrizarás en las estrellas. Hace 20 años vi a una niña en un pasillo de Televisa corriendo a sus clases y me enamoré en ese instante de sus maravillosos ojos, de sus hoyitos en sus mejillas al sonreír, de su hermosa energía que al verla te hace sentir vivo y pensé ‘Dios mío, ojalá algún día’”.

Sus votos, cada vez eran más románticos y emotivos, pues destacó lo afortunado que se sentía de haber podido casarse con el amor de su vida:

“Estar aquí hoy contigo es lo más maravilloso y mágico que me ha pasado en mi vida. Es sin duda mi más grande sueño hecho realidad. Es saber que encontré a mi alma gemela, al amor en esta vida”.

“Quiero demostrarte cada segundo lo mucho que te amo, quiero cuidarte, quiero amarte incondicionalmente. Quiero pedirte dos cosas, la primera que me tomes de la mano y pase lo que pase no me sueltes jamás y me abraces fuerte; la segunda es que te pido, me dejes un rastro para la siguiente vida para que pueda encontrarte 20 años antes”.

