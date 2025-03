Andrés Pastrana y otros líderes políticos retenidos en Angola: ¿Qué está sucediendo?

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana se encuentra retenido en el aeropuerto internacional de Luanda, en Angola, junto a varios líderes políticos, a su llegada al país africano para participar en una conferencia internacional sobre democracia. Pastrana, quien también preside la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), denunció a través de sus redes sociales que las autoridades locales le impidieron continuar su viaje hacia Benguela, otra ciudad del país, sin explicaciones claras sobre el motivo de su detención.

El incidente ocurrió cuando Pastrana intentaba abordar un vuelo interno hacia Benguela. En una conversación con el medio colombiano *Semana*, el expresidente expresó que fue retenido en un área aislada del aeropuerto y que no ha recibido ninguna explicación oficial sobre su situación. “Me tienen acá en un cuartico encerrado, pero no tengo ni idea por qué me tienen acá. Nadie me dice nada”, aseguró Pastrana.

La detención de Pastrana ha generado inquietud, especialmente por la naturaleza política del evento al que asistía, que reunía a destacados líderes de diversas naciones africanas para discutir los retos de la democracia global. Además, varios opositores angoleños, como el líder Venâncio Mondlane, también fueron detenidos en el mismo contexto.

Caracol Radio confirmó el contacto con Pastrana, quien sigue esperando una resolución y no ha recibido información oficial por parte de las autoridades angoleñas. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno angoleño sobre la situación del exmandatario colombiano.

A esta hora me encuentro retenido en el aeropuerto de Luanda, por el gobierno de Angola, el cual bloquea la entrada de un grupo de políticos africanos invitados por la Fundación Brenthurst @BrenthurstF y la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), organización global que… — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) March 13, 2025

